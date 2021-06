publié le 09/06/2021 à 20:20

J-6 avant l'entrée en lice des Bleus dans l'Euro, mardi 15 juin face à l'Allemagne. Après deux victoires lors de leur préparation face au Pays de Galles et la Bulgarie, sur le score de 3 buts à 0, les hommes de Didier Deschamps vont peaufiner leur derniers réglages. Première bonne nouvelle pour eux, la blessure redoutée de Karim Benzema ne semble plus d'actualité.

Touché au genou en fin de première période face à la Bulgarie et remplacé par Olivier Giroud, l'avant-centre français devrait rester éloigné des entraînements entre un et trois jours et sa participation à l'Euro n'est donc en aucun cas remise en cause. Didier Deschamps et son staff vont donc se plonger dans la dernière ligne droite de la préparation, arrondir les angles, éteindre les frustrations et échanger, encore et encore, pour fluidifier le jeu.

L'Allemagne ne sera pas le même obstacle que la Bulgarie ou le Pays de Galles, deux équipes bien moins offensives et incapables de multiplier les longues séquences pour mettre en danger les Bleus. Du côté de Munich, mardi prochain, l'équipe de France sera sans aucun doute mise à l'épreuve et devra délivrer une belle prestation pour lancer idéalement sa compétition.