Une large victoire, toujours pas de but encaissé mais peu de flamboyances et blessure qui pose question. Chaudement soutenus par 5.000 fans et portés par Olivier Giroud, les Bleus ont disposé de la Bulgarie, mardi 8 juin à Saint-Denis (3-0), mais la sortie de Karim Benzema vient atténuer leur préparation à l'Euro, à sept jours de leur entrée en lice face à l'Allemagne.

Une Marseillaise reprise en cœur depuis les tribunes, des drapeaux tricolores agités, une vingtaine de degrés au thermomètre... La soirée devait être celle des retrouvailles entre l'équipe de France et son public, celle du plein de confiance avant le championnat d'Europe. Mais les enseignements de cette nuit francilienne seront teintés de crainte, dans l'esprit des champions du monde.

À peine revenu d'une mise à l'écart de cinq ans et sept mois, Benzema a dû quitter la pelouse du Stade de France après 39 minutes de jeu, touché au-dessus du genou droit.

"C'est une béquille", a vite rassuré le sélectionneur Didier Deschamps, expliquant que son attaquant avait "pris un bon coup sur le muscle au dessus du genou" et qu'il n'y avait "pas de risque à prendre".

Benzema sort en boîtant

Visiblement marqué après un centre sur lequel il est mal retombé, l'attaquant de 33 ans est tout de même sorti en boitant, adressant de chaleureux applaudissements aux milliers de spectateurs de retour en tribunes grâce à une dérogation obtenue par la Fédération à la veille d'une nouvelle étape du déconfinement.

Si les premières nouvelles semblent plutôt bonnes quant aux chances de Benzema d'être rétabli pour le coup d'envoi de l'Euro à Munich mardi prochain, les prochains jours vont prendre la forme d'une course contre la montre pour le staff médical. D'autant que dans le groupe F de l'Euro, les champions du monde devront enchaîner trois rencontres en huit jours, contre l'Allemagne le 15 juin, puis la Hongrie le 19 et le Portugal le 23.

Plus globalement, la soirée a rappelé aux Bleus qu'ils n'étaient à l'abri de rien. Car depuis bientôt deux semaines d'une préparation joyeuse à Clairefontaine, les Tricolores semblaient imperméables à toute déconvenue, entre un statut d'ultrafavori assumé sans excès de confiance, des entraînements prometteurs, un premier match abouti contre les Gallois (3-0 mercredi) et une réintégration fluide de Benzema.

Griezmann, 37e but acrobatique

Ce serait oublier qu'en ces temps de pandémie, le ciel au-dessus de la sélection aux deux étoiles peut vite devenir menaçant. Menaçante, la Bulgarie ne l'a pas été, elle, dans un Stade de France coloré, bruyant, animé et chantant, comme on ne l'avait plus vu depuis le retour de la pandémie sur la planète football.

La 71e nation mondiale n'a résisté qu'une petite demi-heure aux champions du monde et à leur meneur fétiche Antoine Griezmann, superbe buteur d'un retourné acrobatique (29e). Auparavant, les Bleus n'avaient cessé de combiner, et l'association entre Karim Benzema et Kylian Mbappé avait continué d'apporter de belles promesses, malgré quelques maladresses du Madrilène.



Le retour de N'Golo Kanté, vainqueur requinqué de la Ligue des champions, devait aussi être l'un des faits de la soirée. Le joueur de Chelsea a été au rendez-vous.

Giroud à cinq longueurs du record de Henry

S'il faut essayer de repartir de Saint-Denis avec des motifs de satisfaction, on tentera de retenir que Mbappé a encore été l'attaquant le plus en jambes - mais pas le plus précis, à l'image de cette frappe à côté (66e) - et que Giroud, buteur par deux fois en bon renard des surfaces (83e, 90e), ne rate pas une seule occasion de rappeler que le numéro 9 des Bleus est toujours bien floqué derrière son dos, n'en déplaise à son rôle de doublure de Benzema au coup d'envoi.



Il faudra aussi retenir que le football avec du public, c'est tout de même autre chose.

"Le foot, ça se vit" s'enthousiasmait d'ailleurs Anaïs, une supportrice, en marge de la rencontre. "Le stade, c'est l'unique lieu qui me procure du pur bonheur". De quoi donner du baume au cœur aux Bleus et à Benzema, à une semaine de défier l'Allemagne, qui, elle, n'a eu aucun pépin à déplorer contre la Lettonie lundi 7 mars, s'offrant un festival remporté 7 à 1.

Fiche technique :

Match amical

À Saint-Denis (Stade de France) : France bat Bulgarie 3 à 0 (1-0 à la mi-temps)

Arbitre: T. Sidiropoulos (GRE)

Buts :

France: Griezmann (29), Giroud (83, 90)

Avertissement :

Bulgarie: Despodov (48)

Les équipes :

France: Lloris (cap) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández (Digne 46) - Pogba, Kanté (Lemar 65), Tolisso (Sissoko 84) - Griezmann (O. Dembélé 65), Benzema (Giroud 41), Mbappé (Ben Yedder 84)

Entraîneur : Didier Deschamps

Bulgarie : Naumov - Turitsov (Karageren 71), Antov, Bozhikov (cap), Hristov - Yankov (Hristov 70), Despodov (Iliev 58), Kraev (Cvetanov 58), Iliev, Chochev (Vitanov 52), Iliev (Minchev 58)

Entraîneur : Yasen Petrov

Le film de la soirée :

23h02 - C'est terminé à Saint-Denis, les Bleus 'imposent 2-0 face à la Bulgarie à sept jours de leur entrée ne lice dans l'Euro face à l'Allemagne à Munich. Griezmann a ouvert le score sur un magnifique ciseau acrobatique à la 289e. Giroud, remplaçant au coup d'envoi et entré en jeu après la blessure de Benzema (39e), s'est offert un doublé en fin de match pour embellir le score (83e, 90e).



92e - Pogba tente encore de loin, c'est à cité.



90e - LE DOUVBLE POUR GIROUD. 3-0. Lemar lance Ben Yedder, qui centre ne première intention, Giroud est là pour marquer dans le but vide. 46e but en sélection, plus que cinq avant le record de henry.



87e - Ouverture pour Pavard, ça file en sortie de but.



83e - 2-0 POUR LES BLEUS. Pavard centre et Giroud est là au premier poteau pour intercaler son pied gauche et marquer son 45e but en Bleu, à six longueurs du record de Henry.



79e - Grosse occasion pour les Bulgares, mais Karagaren ne cadre pas pas sa frappe.



75e - Toujours 1-0, les Bleus ne s'envolent pas et ne sont pas à l'abri d'un retour des Bulgares, même si Lloris passe une soirée tranquille.



72e - Lemar prend sa chance des 16m, ce n'est pas cadré.



70e - Frappe de Dembélé contrée par la défense bulgare.



66e - Dembélé lance Mbappé en profondeur, la frappe du Parisien n'est pas cadrée.



65e - Kanté cède sa lace à Lemar, Griezmann est remplacé par Dembélé.



64e - Mbappé frappe à l'entrée de la surface, dans les gants de Naumov.



61e - Pogba multiplie les ouvertures, le Mancunien semble en grande forme.



58e - La Bulgarie effectue trois changements.



55e - Corner en faveur de la Bulgarie. Griezmann est là pour détourner au premier poteau avant le dégagement de Pavard.



51e - Nouvelle tentative de Mbappé alors que Naumov était sorti, c'est contré par un défenseur bulgare.



49e - Frappe de Mbappé repoussée par le gardien bulgare.



48e - Sissoko, Dembélé et Lemar sont à l'échauffement.



22h14 - Coup d'envoi de la seconde période donné par les Bulgares. Digne est entré à la place de Hernandez côté français.



22h13 - "On a fait une première mi-temps de très bon niveau", se félicite Deschamps.



21h58 - Mi-temps au Stade de France sur le score de 1-0 pour les Bleus grâce a retourné acrobatique de Griezmann (29e). Benzema est sorti sur blessure (39e).



48e - Kanté obtient le corner, il va être joué... et la défense bulgare se dégage.



45e - 2 minutes de temps additionnel.



44e - Frappe de Giroud repoussé par Naumov.



40e - Griezmann pas loin du doublé sur ce service de Mbappé, Naumov écarte la frappe du numéro 7 en corner.



39e - Benzema cède sa place à Giroud.



37e - Benzema demande le changement après avoir reçu une béquille. Giroud part à l'échauffement.



34e - Benzema, touché à la cuisse droite, reçoit des soins de la part du staff français.



29e - LA FRANCE OUVRE LE SCORE PAR GRIEZMANN. 1-0. Mbappé tente sa chance à l'entrée de la surface, le ballon est contré et retombe sur Griezmann, qui reprend le ballon de façon acrobatique du gauche et trompe Naumov, surpris aussi par une déviation de l'un de se défenseurs. C'est le 37e but en Bleu de "Grizou".



28e - Pogba centre fort devant le but, personne n'est là pour reprendre le ballon.



27e - Parfaitement décalé par Griezmann, Mbappé bute sur Naumov, auteur d'un arrêt de grande classe.



25e - Corner en faveur des Bulgares. La défense française se dégage.



23e - Deuxième corner en faveur de l'équipe de France. Il est trop long.



20e - Griezmann cherche Mbappé en profondeur dans la surface, ça file en sortie de but.



18e - Les Bulgares soufrent mais ne rompent pas dans leur surface.



14e - Centre de Griezmann directement dans les gants de Naumov.



12e - Frappe de Mbappé à l'entrée de la surface sur une passe de Griezmann, le gardien bulgare se couche et repousse le danger de la main gauche.



11e - Au tour de Benzema de tenter une frappe sur un service en retrait de Mbappé, ce n'est toujours pas cadré.



8e - Les Bulgares se montrent dans le camp français, sans danger pour l'instant.



6e - Centre de Hernandez, Benzema parvient à placer sa tête mais c'est largement à côté.



5e - Griezmann dépose un coup franc au point de penalty, personne pour le reprendre.



2e minute - Mbappé pour une première frappe depuis la gauche de la surface, ce n'est pas cadré.



21h10 - C'est parti au Stade de France, ce sont les Français qui ont donné le coup d'envoi.



21h08 - Les Bleus vont évoluer ce soir tout en blanc.



21h05 - Les deux équipes sont sur la pelouse et le public est bien dans les tribunes avec des drapeaux bleu-blanc-rouge. Place aux hymnes.



20h47 - Si la France fait figure de grande favorite pour l'Euro, le titre "ne va pas se faire en claquant des doigts", a prévenu Deschamps sur RTL.



20h38 - Lors du dernier match entre la France et la Bulgarie, les Bleus s'étaient imposés 1-0 à Sofia.



20h29 - Découvrez ou redécouvrez le calendrier complet de l'Euro jour par jour ici.



20h17 - Et voici le 11 de départ bulgare :



Naumov - Turistov, P. Hristov, Antov, Bozhikov (cap) - I.Iliev, Chochev, Kraev, Yankov - A. Iliev, Despodov



20h13 - La composition des Bleus est officielle et c'est bien celle annoncée avec Tolisso à la place de Rabiot, Kanté en sentinelle et le trio Benzema-Griezmann-Mbappé devant :



Lloris (cap) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté, Tolisso - Griezmann - Benzema, Mbappé

La composition de nos Bleus pour affronter la Bulgarie ! #FRABUL #FiersdetreBleus 🇫🇷🇧🇬 pic.twitter.com/mjjP37PUoe — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 8, 2021

20h10 - Bonsoir à toutes et à tous.