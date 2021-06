publié le 14/06/2021 à 18:30

Il y a quelques semaines encore, la présence de Corentin Tolisso à l'Euro 2021 était incertaine. Après une grave blessure à la cuisse gauche lors d'un entraînement avec le Bayern Munich le 19 février, l'ancien lyonnais a été écarté des terrains pendant trois mois et n'a disputé que deux matchs, comme remplaçant, en fin de saison de Bundesliga.

Le champion du monde 2018 a profité de l'absence de N'golo Kanté, mobilisé par la finale de la Ligue des champions avec son club Chelsea, pour s'emparer d'une place de titulaire dans un milieu à trois mis en place par Didier Deschamps lors du premier match amical des Bleus contre le Pays de Galles, remporté 3-0 le 2 juin. Après une prestation aboutie, Corentin Tolisso était reconduit face à la Bulgarie six jours plus tard pour une nouvelle victoire 3-0.

"J'ai envie de battre mes coéquipiers du Bayern", a-t-il déclaré dans un entretien accordé le 11 juin à la chaîne L'Équipe. Dans son jardin, à l'Allianz Arena de Munich, le milieu de terrain conserve une chance d'être aligné d'entrée aux côtés de Paul Pogba et N'golo Kanté, dont les places sont acquises. Un choix qui se ferait aux dépens d'Adrien Rabiot, qui prétend lui aussi à cette place de titulaire côté gauche du milieu.

Adrien Rabiot a l'avantage de sortir d'une saison pleine avec la Juventus. Épargné par les pépins physiques, l'ex-Parisien a disputé 47 matchs toutes compétitions confondues avec le club italien. Il a également pris part à 9 des 13 rencontres de l'équipe de France durant la saison.

En 2018, vexé de ne pas figurer parmi les joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde, le Turinois avait refusé de figurer parmi les réservistes, ce qui avait amené Didier Deschamps à ne plus le sélectionner pendant deux ans. Depuis son retour, en août 2020, le joueur paraît cependant transformé, tant dans les performances que l'état d'esprit. "Ce n'est pas le même, assurait le sélectionneur de l'équipe de France après une victoire 1-0 contre le Portugal en Ligue des nations le 14 novembre. Ce qu'il s'est passé, s'est passé. Le plus important, c'est ce qu'il y a devant".

En plus de sa bonne condition physique et d'une saison aboutie, Adrien Rabiot présente l'avantage d'être un des rares gauchers parmi les milieux de terrain français. Contrairement à Corentin Tolisso, droitier, il jouerait donc dans une position plus naturelle et pourra orienter le jeu de son bon pied.

Sauf surprise du chef, le reste du 11 de départ semble déjà connu. Le gardien et capitaine Hugo Lloris sera accompagné d'une défense avec Lucas Hernandez et Benjamin Pavard aux postes de latéraux et une charnière Presnel Kimpembe-Raphaël Varane. Ngolo Kanté et Paul Pogba seront présents dans l'entrejeu tandis que l'animation offensive devrait être confiée à Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema.