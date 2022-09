Équipe de France : une image en forte baisse chez les Français à deux mois de la Coupe du monde

C'est une équipe de France bien moins appréciée des Françaises et des Français qu'il y a un an qui s'apprête à affronter l'Autriche et le Danemark en Ligue des Nations, à près de deux mois de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Sur 12 mois, la popularité des Bleus recule de 12 points auprès du grand public (52% de bonnes opinions) et de 5 points chez les amateurs de football (82%).

Le pronostic d’un second sacre mondial d'affilée baisse lui aussi fortement : seuls 29% des Français (-13 points) et 46% des amateurs de football (-10 pts) voient aujourd’hui les Bleus remporter le titre au Qatar. Par ailleurs, si les amateurs de foot sont largement confiants concernant la gestion de l’équipe par Didier Deschamps (75%), ils le sont moins pour ce qui est du niveau sportif (65%) et près de la moitié d’entre eux sont inquiets pour la cohésion du groupe, l’entente entre les joueurs (47%).

Enfin, 45% des amateurs de foot craignent que les perturbations actuelles à la FFF nuisent aux performances sportives de l’équipe de France. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 14 et jeudi 15 septembre 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 400 amateurs de football.

Une image en forte baisse

Au sortir d’un été plutôt calme en ce qui concerne l’actualité de ses joueurs cadres, l’équipe de France a été indirectement touchée par plusieurs affaires extra-sportives. Le 27 août, Mathias Pogba a publié sur les réseaux sociaux une vidéo promettant des révélations sur son frère en mentionnant une potentielle malveillance de Paul Pogba à l’égard de son

coéquipier Kylian Mbappé.

Une enquête du magazine So Foot évoquant de nombreux dysfonctionnements internes à la Fédération Française de Football est ensuite sortie le 8 septembre. Elle met notamment en cause le président Noël Le Graët et sa directrice générale Florence Hardouin, reçus vendredi 16 septembre par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra pour échanger à ce sujet.

Dans ce contexte, la popularité de l’équipe de France recule significativement. 52% des Français et 82% des amateurs de football ont aujourd’hui une bonne opinion de l’équipe de France, ce qui est respectivement 12 points et 5 points de moins qu’il y a un an, en octobre 2021, au sortir du succès des Bleus en Ligue des Nations.

Équipe de France : une image en forte baisse Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

Dans l’opinion, l’équipe de France retrouve un niveau de popularité comparable à celui que nous mesurions avant la Coupe du monde 2018 ou juste après la désillusion sportive de l’élimination par la Suisse à l’Euro 2021, perdant donc dans l’esprit des Français son auréole de championne de monde en puissance.

