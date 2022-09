Coupe du monde 2022 : le calendrier complet en heures françaises

8 stades, 32 équipes, 64 rencontres, 29 jours de compétitions. La Coupe du monde 2022 de football débutera le dimanche 20 novembre à 17h heure française, 19h heure locale, avec un match d'ouverture entre le pays hôte, le Qatar, et l'Équateur, dans un groupe A où figurent également le Sénégal et les Pays-Bas.

La France a été placée dans le D, avec l'Australie (mardi 22 novembre, 20h), le Danemark (samedi 26 novembre, 17h) et la Tunisie (mercredi 30 novembre, 16h). Le groupe B est composé de l'Angleterre, des États-Unis, du Pays de Galles et de l'Iran, le C de l'Argentine, du Mexique, de la Pologne et de l'Arabie saoudite, le E de l'Allemagne, de l'Espagne, du Japon et du Costa Rica.

Croatie, Belgique, Maroc et Canada sont dans le groupe F, Brésil, Serbie, Suisse et Cameroun dans le G, Portugal, Ghana, Uruguay et Corée du Sud dans le H. Il y aura quatre rencontres par jour sans discontinuer du mardi 22 novembre au vendredi 2 décembre, d'abord à 11h, 14h, 17h et 20h heure française.

Mondial 2022 : le programme complet

Phase de groupes :



Dimanche 20 novembre :

17h : Qatar - Équateur (groupe A)

Lundi 21 novembre :

14h : Angleterre - Iran (groupe B)

17h : Sénégal - Pays-Bas (groupe A)

20h : États-Unis - Pays de galles (groupe B)

Mardi 22 novembre :

11h : Argentine - Arabie saoudite (groupe C)

14h : Danemark - Tunisie (groupe D)

17h : Mexique - Pologne (groupe C)

20h : France - Australie (groupe D)

Mercredi 23 novembre :

11h : Maroc - Croatie (groupe F)

14h : Allemagne - Japon (groupe E)

17h : Espagne - Costa Rica (groupe E)

20h : Belgique - Canada (groupe F)

Jeudi 24 novembre :

11h : Suisse - Cameroun (groupe G)

14h : Uruguay - Corée du Sud (groupe H)

17h : Portugal - Ghana (groupe H)

20h : Brésil - Serbie (groupe G)

Vendredi 25 novembre :

11h : Pays de galles - Iran (groupe B)

14h : Qatar - Sénégal (groupe A)

17h : Pays-Bas - Équateur (groupe A)

20h : Angleterre - États-Unis (groupe B)

Samedi 26 novembre :

11h : Tunisie - Australie (groupe D)

14h : Pologne - Arabie saoudite (groupe C)

17h : France - Danemark (groupe D)

20h : Argentine - Mexique (groupe C)

Dimanche 27 novembre :

11h : Japon - Costa Rica (groupe E)

14h : Belgique - Maroc (groupe F)

17h : Croatie - Canada (groupe F)

20h : Espagne - Allemagne (groupe E)

Lundi 28 novembre :

11h : Cameroun - Serbie (groupe G)

14h : Corée du Sud - Ghana (groupe H)

17h : Brésil - Suisse (groupe G)

20h : Portugal - Uruguay (groupe H)

Mardi 29 novembre :

16h : Pays-Bas - Qatar (groupe A)

16h : Équateur - Sénégal (groupe A)

20h : Pays de galles - Angleterre (groupe B)

20h : Iran - États-Unis (groupe B)

Mercredi 30 novembre :

16h : Australie - Danemark (groupe D)

16h : Tunisie - France (groupe D)

20h : Pologne - Argentine (groupe C)

20h : Arabie saoudite - Mexique (groupe C)

Jeudi 1er décembre :

16h : Croatie - Belgique (groupe F)

16h : Canada - Maroc (groupe F)

20h : Japon - Espagne (groupe E)

20h : Costa Rica - Allemagne (groupe E)

Vendredi 2 décembre :

16h : Ghana - Uruguay (groupe H)

16h : Corée du Sud - Portugal (groupe H)

20h : Serbie - Suisse (groupe G)

20h : Cameroun - Brésil (groupe G)

8es de finale :

Samedi 3 décembre :

16h : 1er groupe A - 2e groupe B (match 49)

20h : 1er groupe C - 2e groupe D (match 50)

Dimanche 4 décembre :

16h : 1er groupe D - 2e groupe C (match 52)

20h : 1er groupe B - 2e groupe A (match 51)

Lundi 5 décembre :

16h : 1er groupe E - 2e groupe F (match 53)

20h : 1er groupe G - 2e groupe H (match 54)

Mardi 6 décembre :

16h : 1er groupe F - 2e groupe E (match 55)

20h : 1er groupe H - 2e groupe G (match 56)

Quarts de finale :

Vendredi 9 décembre :

16h : vainqueur match 53 - vainqueur match 54 (match 58)

20h : vainqueur match 49 - vainqueur match 50 (match 57)

Samedi 10 décembre :

16h : vainqueur match 55 - vainqueur match 56 (match 60)

20h : vainqueur match 51 - vainqueur match 52 (match 59)

Demi-finales :

Mardi 13 décembre :

20h : vainqueur match 57 - vainqueur match 58

Mercredi 14 décembre :

20h : vainqueur match 59 - vainqueur match 60

Match pour la 3e place samedi 17 décembre à 16h

Finale dimanche 18 décembre à 16h

