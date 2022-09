Les infos de 12h30 - Harcèlement sexuel à la fédération de football : une mission d'audit lancée

La Fédération française de football se trouve en pleines turbulences. Le ministère des Sports hausse le ton et a décidé d'engager une mission d'audit après les révélations du magazine So Foot pointant du doigt plusieurs dysfonctionnements et accusant Noël Le Graët de harcèlement sexuel.

Le président de la fédération (FFF) était reçu, vendredi 16 septembre au matin, au ministère avec Florence Hardoin, la directrice générale. Officiellement, il s'agissait d'un temps d'échanges autour de plusieurs thématiques. Mais les dirigeants ont surtout dû s'expliquer sur les accusations et sur le climat au sein de la FFF.

On évoque une réunion au ton constructif où chacun a pu donner sa version des faits. Noël Le Graët s'est notamment engagé à transmettre tous les rapports relatifs à sa gouvernance. Philippe Diallo, vice-président délégué de la FFF, rencontrera aussi prochainement la ministre des Sports. Il coordonne le plan d'action pour le respect des normes éthiques à la fédération.

Le rapport et le bilan de l'audit pourraient être connus après la Coupe du monde. Il y a une gradation, ce n'est pas une enquête administrative à proprement parler. Mais le message est là : surveillance, vigilance et contrôle à deux mois du Mondial. Pour l'instant, en l'absence de preuves accablantes, le grand chambardement n'est pas envisagé.

À écouter également dans ce journal

Chasse - Le Sénat veut mieux encadrer la chasse avec trente pistes, dont l'interdiction de la consommation d'alcool des adhérents pendant l'activité. Le patron des chasseurs dénonce des propositions stigmatisantes.

Justice - La garde à vue des raqueteurs du footballeur Paul Pogba, dont un homme déjà condamné pour meurtre, enlèvement et séquestration selon nos informations, est confirmée. Ils se renvoient la balle.

Italie - Au moins dix personnes ont trouvé la mort dans de violentes intempéries ayant frappé dans la nuit de jeudi à vendredi le centre de l'Italie. Les torrents de pluie ont dévasté rues et habitations à Ancône, un grand port sur l'Adriatique.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info