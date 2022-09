La sélection équatorienne va-t-elle affronter le Qatar, les Pays-Bas puis le Sénégal à l'occasion de la prochaine Coupe du monde ? Si l'Équateur est parvenu à se qualifier pour le prochain Mondial, organisé au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochain, la participation de la sélection n'est pourtant pas assurée.

La menace d'une exclusion pour le futur Mondial plane sur le pays. La sélection est accusée d'avoir aligné un joueur colombien et non équatorien lors de ses matchs de qualification à la compétition. Si cette exclusion venait à être confirmée, le Chili ferait le voyage au Qatar à la place de l'Équateur.

Le Chili, adversaire de l'Équateur lors des qualifications et absent du Mondial, avait déposé une plainte, preuves à l'appui, auprès de la Fifa en mai dernier concernant Byron Castillo. Le joueur a participé à huit rencontres de qualification pour cette Coupe du monde. Mais l'instance mondiale avait donné raison à la Fédération équatorienne de football en arrêtant la procédure en juin dernier.

La Fifa se réunit prochainement

Le média anglais du Daily Mail a relancé le dossier en révélant, ce lundi 12 septembre, de nouvelles informations au sujet de cette affaire. La fédération équatorienne aurait falsifié et dissimulé plusieurs éléments au sujet de Byron Castillo.

Selon ses mots, le joueur posséderait actuellement des faux papiers. Il serait bien Colombien et né en 1995, et non en 1998 comme indiquerait son acte de naissance équatorien. La commission d'appel de la Fifa doit se réunir ce jeudi 15 septembre pour définitivement trancher au sujet de ce dossier.

