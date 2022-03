Équipe de France : qui sont les deux adversaires des Bleus en amical fin mars ?

Les revoilà. À 10 mois et quatre jours du coup d'envoi du Mondial 2022 au Qatar, Didier Deschamps dévoile jeudi 17 mars (14h) la liste des Bleus pour les deux matchs amicaux programmés à la fin du mois face à des nations africaines. Il y aura d'abord la Côte d'Ivoire le vendredi 25 mars (21h15) au stade Vélodrome de Marseille, puis l'Afrique du Sud le mardi 29 mars (21h15) au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, l'enceinte de Lille.

L'encadrement de l'équipe de France avait dans un premier temps envisagé de se rendre au Qatar pour y disputer un tournoi de préparation avant de se résigner à organiser ces deux rencontres amicales sur son sol lors de ce rassemblement de printemps (21-29 mars). Derrière, il y aura vendredi 1er avril le très attendu tirage au sort des groupes de la Coupe du monde (21 novembre-18 décembre).

Avant le grand rendez-vous de fin d'année, les champions du monde en titre se retrouveront ensuite en juin, pour leurs trois premiers matches dans la Ligue des Nations 2022-2023. Ils recevront le Danemark le vendredi 3 juin, iront en Croatie le lundi 6 juin, en Autriche le vendredi 10 juin et accueilleront les Croates le lundi 13 juin. France-Autriche aura lieu le 22 septembre, Danemark-France le 25 septembre.

Troisième amical contre la Côte d'Ivoire

Les Bleus ne se sont plus vus depuis novembre et la fin des éliminatoires du Mondial 2022, conclus sur deux succès contre le Kazakhstan (8-0) et en Finlande (0-2) synonymes de qualification directe pour le Qatar. Ils s'apprêtent à affronter la Côte d'Ivoire pour la troisième fois de leur histoire après deux précédents déjà en amical, en août 2005 lors du retour en Bleu de Zinédine Zidane (3-0) et en novembre 2016 (0-0).

51es au classement Fifa, les Éléphants du capitaine Serge Aurier ont été sortis en 8es de finale de la dernière CAN par l'Égypte, après avoir dominé le groupe E et participé à l'élimination de l'Algérie tenante du titre. Les Bafanas Bafanas sud-africains (68es au classement Fifa) n'étaient, eux, pas qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal.

L'Afrique du Sud, entre rêve et cauchemar

L'affiche France - Afrique du Sud renvoie d'abord au premier match des Bleus sur leur conquête du sacre mondial de 1998, ce 3-0 à Marseille, la langue pendue de Christophe Dugarry en direction de la tribune de presse après l'ouverture du score... Mais il n'y a pas que des bons souvenirs : France - Afrique du Sud, c'est aussi le dernier match de Raymond Domenech comme sélectionneur, un funeste 22 juin 2010 (défaite des Bleus 2-1).