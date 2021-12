Allemagne et Pays-Bas dans un groupe de trois lors de la première édition en 2018, Portugal, Croatie et Suède deux ans plus tard, avant de se frotter à la Belgique puis l'Espagne lors d'un "Final 4" remporté. Tenante du titre, l'équipe de France, connaîtra jeudi 16 décembre (à partir de 18h) ses trois adversaires de la troisième édition de la Ligue des Nations.



Cette épreuve lancée par l'UEFA pour redonner de l'intérêt aux matches internationaux sans enjeu prend une saveur particulière à l'aube d'une année clôturée par le Mondial 2022 prévu du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. Car d'ici-là, les équipes n'auront que trois rassemblements à se mettre sous la dent, dont deux seront consacrés à cette Ligue des Nations 2022-23, en juin (quatre matches) et en septembre (deux matches).

Tous les cadors européens étant réunis dans la première division (Ligue A), cela promet quelques chocs. Tête de série, comme l'Espagne, l'Italie et la Belgique, les Bleus éviteront ces trois adversaires. Le chapeau 2 comprend le Portugal, les Pays-Bas, le Danemark et l'Allemagne, le 3 l'Angleterre, la Pologne, la Suisse et la Croatie, le 4 la Hongrie, la République tchèque, l'Autriche et le Pays de Galles.

Ligue des Nations : suivez le tirage de l'édition 2022-2023

18h33 - Le tirage de la Ligue C est terminé, place à celui de la Ligue B. Voici les quatre groupes de la Ligue C :

Groupe 1 : Turquie, Luxembourg, Lituanie, Îles Féroé

Groupe 2 : Irlande du Nord, Grèce, Kosovo, Chypre ou Estonie

Groupe 3 : Slovaquie, Biélorussie, Azerbaïdjan, Kazakhstan ou Moldavie

Groupe 4 : Bulgarie, Macédoine du Nord, Géorgie, Gibraltar



18h30 - Les deux groupes de la Ligue D :



Groupe 1 : Liechtenstein, Andorre, Kazakhstan ou Moldavie, Lettonie

Groupe 2 : Saint-Marin, Chypre ou Estonie, Malte



18h24 - Le tirage des deux groupes de la Ligue D est terminé, place à celui des quatre groupes de la Ligue C, l'équivalent de la 3e division de cette Ligue des Nations.



18h17 - Rappel de la procédure de de tirage au sort avec quatre Ligues, A, B, C et D. Le tirage commencera par la Ligue D.



18h16 - Entrée en scène du secrétaire général de l'UEFA, Giorgio Marchetti.



18h14 - Entre Zidane et Mbappé, Pirès choisit "Zizou" sans hésiter.



18h12 - Robert Pirès et l'Espagnol Gaizka Mendieta procèderont au tirage.



18h09 - Retour en vidéo sur les plus beaux buts de l'édition précédente, conclue par un "Final 4" avec les demi-finales France-Belgique et Espagne-Italie, puis la finale France-Espagne.



18h06 - Avant de procéder au tirage, plusieurs prix récompensant des actions pour l'égalité dans le football sont remis, ici à l'Espagnol Juan Mata.



18h02 - La cérémonie a bien débuté à Nyon, avec Pedro Pinto à la présentation.



17h54 - Les quatre promus en Ligue A pour cette troisième édition sont l'Autriche, la République tchèque, la Hongrie et le Pays de Galles, les membres du chapeau 4. Sont descendus en Ligue B la Bosnie-Herzégovine, l'Islande, la Suède et l'Ukraine.



17h47 - Une 4e place de groupe serait synonyme de relégation en deuxième division (Ligue B) pour l'édition 2024-25. Mais elle serait plus inquiétante encore à quelques semaines du Mondial, où les Bleus comptent bien décrocher une troisième étoile.



17h38 - La phase finale avec les premiers des quatre groupes de la Ligue A est prévue en juin 2023.



17h30 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.