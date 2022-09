Équipe de France : Pogba, Le Graët, Ligue des Nations... Les vérités de Deschamps sur RTL

"Je m'adapte en gardant ma sérénité et ma tranquillité en toute circonstance". En dépit des nombreuses blessures qui l'empêcheront d'effectuer une dernière répétition général face à l'Autriche (22 septembre) et au Danemark (25 septembre) et des affaires extra-sportives de cette rentrée, Didier Deschamps garde visiblement le cap. Le sélectionneur des Bleus s'est exprimé durant une petite dizaine de minutes au micro de Philippe Sanfourche pour RTL et M6, jeudi 15 septembre.

"Non", coucher 23 noms pour les deux matches de Ligue des Nations qui attendent les Bleus n'a pas été un casse-tête, assure pour commencer celui qui fêtera ses 54 ans le 15 octobre. "Il y a les impondérables, toujours, qui peuvent arriver, avec sur ce stage beaucoup de joueurs absents". "Concentré" sur le fait de gagner les deux prochains matches, les deux derniers avant la Coupe du monde, Deschamps distingue "la situation d'aujourd'hui et celle dans deux mois, qui ne sera très certainement pas la même".

Après un mois de juin raté avec une série de quatre matches sans victoire, une rareté dans l'histoire de l'équipe de France, le capitaine des champions du monde 1998 ne veut par ailleurs pas regarder dans le rétroviseur mais "devant. C'est ça le plus important, c'est ça qui m'intéresse".

Il n'y a pas de soucis entre Pogba et Mbappé Didier Deschamps

Didier Deschamps aborde ensuite le cas Paul Pogba, récemment opéré du genou et donc forcément incertain pour le Qatar. "Je suis, avec mon staff, toujours dans l'anticipation pour avoir un plan B, C, D", souligne le sélectionneur, qui prévient : "je prendrai des joueurs qui sont aptes à être sur le terrain".

Deschamps balaye aussi d'un revers de main un supposé problème de vestiaire si Paul Pogba et Kylian Mbappé sont réunis. "Qu'on puisse dire que Paul et Kylian ne sont pas proches, mais comment on peut ? À tous les stages, ils sont côte à côté à tous les repas. S'il y a deux personnes qui ont énormément de respect l'un pour l'autre, ils en font partie. Il n'y a pas de soucis".

[Noël Le Graët] va bien Didier Deschamps

Autre affaire extra sportive du moment, les accusations de harcèlement sexuel contre le président de la FFF Noël Le Graët. "La seule chose que je peux vous dire - vous connaissez la relation de confiance que j'ai avec mon président, j'échange régulièrement avec lui -, il est en forme, il va bien, mais évidemment qu'il y a un climat, pour différentes raisons, qui n'est pas le plus calme et le plus tranquille".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info