Équipe de France : Griezmann va battre le record de buts de Henry, annonce Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 13 novembre, il l'annonce : Antoine Griezmann va devenir meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France d'ici au Mondial 2022 au Qatar.

"Vous le savez, ce soir et mardi la France boucle sa campagne d’éliminatoires pour la Coupe du monde dans une poule qui aurait fait plaisir à Jean-Luc Lahaye puisque nos adversaires étaient toutes des nations mineures du foot, ironise d'abord le chroniqueur. À commencer par le Kazakhstan que les Bleus affrontent ce soir : 7 matches et 0 victoire. L’occasion pour Griezmann d’augmenter son total but (41) en Bleu".

Et à terme, de dépasser Olivier Giroud (46) et surtout le recordman Thierry Henry (51 buts). "Bon, déjà, la bonne nouvelle pour 'Grizou' c’est que ces deux-là ne risquent plus de marquer, souligne Florian Gazan. 'Titi' Henry parce qu’il est à la retraite internationale, et Olivier Giroud parce que Deschamps l’y a mis sans lui demander son avis".

Depuis qu'il est revenu l’Atlético de Madrid, il est métamorphosé Florian Gazan

Griezmann, déjà à égalité de buts avec Michel Platini, n’est donc plus qu’à cinq longueurs de Giroud. "Vu le calibre des prochains adversaires, il va lui passer devant les doigts dans le nez (...) Et après, cap sur Henry. Comme en gros il marque un but tous les deux matches, là aussi ça ne devrait être qu’une formalité. Surtout que le Mâconnais (30 ans) a retrouvé la forme, internationale déjà avec trois buts sur ses trois derniers matches en Bleu".

Et "depuis qu'il est revenu l’Atlético de Madrid, il est métamorphosé, conclut Gazan. Oubliée sa parenthèse désenchantée barcelonaise où on avait l’impression de voir Valère Germain à l’OM. Alors certes il n’a pas retrouvé son numéro 7, celui de son idole David Beckham - il a choisi le 8, le premier numéro de son autre idole, le basketteur Kobe Bryant avec les Lakers -, mais il a retrouvé le sourire et l’efficacité qui était la sienne : cinq ans avec une moyenne de 30 buts par saison".