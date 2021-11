Une nouvelle personnalité dans la tourmente. Le chanteur Jean-Luc Lahaye a été placé en garde à vue ce mercredi 3 novembre. Déjà condamné pour corruption de mineurs, le sexagénaire est aujourd'hui accusé d'avoir violé deux adolescentes en 2013 et 2014.

Selon une information du Parisien, confirmée par RTL, le chanteur est mis en cause pour des viols présumés sur des femmes âgées de 16 et 17 ans lors des faits, ainsi que pour détention d'images à caractère pédopornographique, abus de faiblesse et atteinte à l'intimité de la vie privée. L'artiste de 68 ans aurait demandé aux jeunes femmes de se dénuder et de prendre des poses sexuelles, images qu'il aurait captées via Internet et par caméras interposées. À ce stade, la version de Jean-Luc Lahaye n'est pas connue, son avocat a refusé de répondre aux questions de RTL.

La fille du chanteur a, elle aussi, été interpellée par les forces de l'ordre pour subornation de témoins et complicité de viol. Cette femme de 36 ans aurait tenté de faire pression sur les victimes. Les mères des deux jeunes femmes ont également été appréhendées. Elles sont soupçonnées d'avoir eu connaissance des relations de leurs filles avec le chanteur sans les dénoncer.

