Pour quelle raison incroyable les prêtres croates ont fait grève en 2004

Cela n’a rien à voir avec la religion, enfin si, mais indirectement. On est en 2004, le gouvernement croate décide d’instaurer la tolérance zéro pour l’alcool au volant. Jusqu’ici le taux autorisé était le même que chez nous : 0,5 gramme par litre. Et à la surprise générale, les premiers opposants à cette loi et les plus virulents sont les prêtres catholiques.

La raison est simple : les prêtres croates célèbrent souvent plusieurs messes par jour dans différents villages. Et pour aller de l’un à l’autre, contrairement aux évêques qui eux ont le privilège d’avoir un chauffeur, les prêtres prennent leur voiture.

Sauf qu’évidemment à chaque cérémonie lors du sacrement de l’Eucharistie, ils trempent leurs lèvres dans une coupe de vin de messe censé représenter le sang du Christ. Impossible d’y échapper. À cause de ces quelques gouttes de vin, ils se retrouvent hors-la-loi. Avec en plus le risque d’une amende de 2.000 euros et comme les prêtres veulent continuer à exercer, ils manifestent.

Pire, ils réclament 10 millions d’euros à l’État pour pouvoir se payer un chauffeur et continuer à se déplacer dans leur paroisse si la loi est votée. Évidemment ils auraient pu remplacer le vin par du jus de raisin frais, puisque le Vatican l’autorise en cas d’intolérance à l’alcool. Mais, les prêtres croates tiennent à leur gorgée de vin. Dieu merci pour eux, la loi a fini par revenir à 0,5 gramme par litre et entre croire ou conduire, les religieux n’ont pas eu à choisir.

