Pourquoi ce n'est pas au chat qu'on devrait donner sa langue ?

Vous connaissez tous l’expression "donner sa langue au chat" qui signifie qu’on est incapable de donner la réponse à une question. Au passage les Marocains, eux, vendent leur âne, les Allemands, rien à voir, jettent leur fusil au grain alors que les Anglais, eux aussi, jettent mais la serviette, comme un entraineur quand son boxeur est sur le point d’être mis K.O. !

Mais revenons à nos moutons, enfin à nos chats. À l’origine de cette expression inventée au XVIIème siècle par Madame de Sévigné, car à l’époque, on a l’habitude de donner les restes de son repas aux chiens de la maison. Et finalement quand on est incapable de répondre à une question, notre langue, elle ne nous sert plus à rien. Donc autant la donner au chien, au moins ça le nourrira.

Mais alors comment en est-on arrivé à changer de destinataire pour l’organe qui nous sert à parler ? Et bien tout ça, c’est grâce, ou à cause diront les clébards frustrés, de George Sand ? Au XIXème siècle, celle dont le vrai nom était Aurore Dupin, écrit : "mettre quelque chose dans l’oreille d’un chat, c’est lui confier quelque chose qui devait rester secret, oublié". Le chat devient donc symboliquement celui qui sait tout, puisqu’on lui dit tout. Sans le répéter en plus puisqu’à part "miaou", il est incapable de dire quoi que ce soit.

Edmond de Goncourt l'écrit pour la première fois

Mais c’est Edmond de Goncourt, inventeur de la célèbre académie qui parachève le passage du chien au chat. En 1860, dans son roman Charles Demailly, pour la première fois, il écrit, en clin d’œil à George Sand, "donnez-vous votre langue au chat". Car après tout, tant qu’à donner sa langue quand on sèche sur une réponse, autant la donner à un chat qui aura sans doute la réponse, vu son immense savoir.

