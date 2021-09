Pourquoi dit-on "Tchin-tchin" quand on trinque ?

Déjà est-ce que vous savez pourquoi on trinque ? En fait, à l’origine, au Moyen Âge, ça n’avait absolument rien de festif et d’amical. Au contraire, c’était un geste de méfiance qui pouvait vous sauver la vie.

Comme à l’époque, l’empoisonnement était une façon assez répandue de se débarrasser de quelqu’un, on prenait des précautions. On cognait sa coupe fort contre celle de son convive afin que quelques gouttes de boisson passent d’un verre à l’autre. Et vice-versa. C’était l’assurance qu’aucun des deux n’avait mis du poison en douce, car si vous l’aviez fait, vous étiez forcés de vous démasquer.

Ensuite, en buvant la première gorgée, on se regardait droit dans les yeux, là aussi pour être sûr que quelque chose ne soit pas rajouté en "loosedé". C’est pour ça qu’aujourd’hui encore quand on oublie de le faire, on dit que ça porte malheur. Le tchin-tchin, lui, n’a rien à voir avec ce rituel, il existe seulement depuis le début du XXème siècle et n’a pas de rapport avec le son que font deux verres qui s’entrechoquent.

L'expression vient de Chine

En fait, "tchin-tchin", ça vient de Chine. En 1900, des soldats français sont en mission à Canton et quand les serveurs chinois leur apportent à boire, ils leur disent "tchin-tchin", ce qui signifie "je vous en prie". Amusés par ce mot, ils décident de le rapporter chez nous et de le dire à chaque fois qu’ils trinquent. Une mode est lancée, elle va devenir très vite une tradition.

Attention quand même au lieu où vous êtes quand vous dites "tchin-tchin", parce qu’au Japon, par exemple, on dit "kampaï" quand on trinque. Surtout pas "tchin-tchin", enfin si vous ne voulez pas vous prendre le verre à la figure, parce qu’au pays du soleil levant, "tchin-tchin" veut dire "sexe masculin".

