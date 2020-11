publié le 19/11/2020 à 14:03

"Tout n'est pas parfait, je ne vais pas fanfaronner. Mais nous avons pris 16 points sur 18. Aucune équipe en Europe n'a fait ou ne fera mieux. Je pense quand même qu'il faut apprécier. On a maintenu le niveau trois jours après ce qu'on a fait au Portugal. Bravo à mes joueurs". Didier Deschamps n'a pas boudé son plaisir à l'issue de la victoire face à la Suède (4-2), mardi 17 novembre, en conclusion de cette année 2020 resserrée à huit matches depuis septembre.

Le sélectionneur, son staff et les joueurs peuvent aborder avec sérénité et gourmandise les prochaines échéances. Les Bleus se retrouveront, si la situation sanitaire le permet, en mars prochain, pour le début d'une nouvelle aventure qui sera entrecoupée à deux reprises. Il sera en effet déjà l'heure de se lancer dans les éliminatoires du Mondial 2022 (au Qatar du 21 novembre-18 décembre) dans la zone Europe.

En tant que participante à la phase finale de la Ligue des Nations (lire ci-dessous), qui doit se tenir en octobre 2021, l'équipe de France sera placée dans un groupe de cinq et non de six, avec le statut de tête de série lors du tirage au sort. Celui est prévu le lundi 7 décembre prochain. De mars, ces qualifications s'étaleront jusqu'en novembre 2021. Les premiers de chaque groupe seront directement qualifiés. Les 2es disputeront des barrages.

Le doublé Mondial-Euro en ligne de mire

Bien sûr, il est hors de question de galvauder ces éliminatoires que le tenant du titre dispute depuis l'accession à l'édition 2006. Mais les champions du monde français ont bien entendu un autre objectif clairement affiché : la conquête de l'Euro, pour réaliser le doublé comme leurs devanciers de 1998-2000.

Le tournoi continental, toujours prévu dans 12 villes de 12 pays, a été reprogrammé du vendredi 11 juin au dimanche 11 juillet. Le calendrier de la France (groupe F) est entièrement connu depuis le 12 novembre : Allemagne-France le mardi 15 juin (21h) à Munich, Hongrie-France le samedi 19 juin (15h) à Budapest et France-Portugal le mercredi 23 juin (21h) encore à Budapest.

Même si ce groupe ressemble à un piège sur le papier, il faudrait une catastrophe pour être écarté avant les 8es de finale de cette compétition à 24 : les deux premiers passent directement et les quatre meilleurs 3es sur six sont repêchés. Ce fut d'ailleurs le cas du Portugal, futur champion d'Europe, en 2016.

Remporter une première Ligue des Nations

Troisième objectif de cette année impaire - calendrier impensable il y a peu encore dans le football masculin -, le "Final 4" de la Ligue des Nations, dont la phase de poules de la deuxième édition vient de s'achever pour les Bleus. Là encore, c'est le Portugal le tenant du titre. Battus (0-1) par la France, Cristiano Ronaldo et ses partenaires ne viseront pas le doublé en octobre prochain.

Le tournoi, avec demi-finales, match pour la 3e place et finale, doit se tenir les 6, 7 et 10 octobre. Le vainqueur du groupe 1 l'organisera : Italie, Pays-Bas ou Pologne. Verdict mercredi 18 novembre sur les coups de 22h35. La date du tirage au sort des demi-finales n'est pas non plus encore connue.