Équipe de France : Pirès "a hâte d'être à l'Euro", où les Bleus vont "faire peur"

publié le 18/11/2020 à 10:54

Trois jours après un Portugal-France décisif pour la qualification au "Final 4" de la Ligue des Nations, brillamment remporté par les Bleus (0-1) à Lisbonne, le France-Suède de mardi 17 novembre ne présentait plus aucun enjeu. Qu'importe, Didier Deschamps ne s'est pas privé d'aligner son équipe type du moment, et il doit savourer son choix après une nouvelle performance aboutie (4-2).

Les champions du monde vont désormais se tourner vers 2021, le début des qualifications pour le Mondial 2022, mais surtout sur l'Euro, reporté d'un an en raison de la pandémie de coronavirus. Et Robert Pirès "a hâte" d'y être. "On a envie de revoir cette équipe de France en compétition face à l'Allemagne", son premier adversaire le mardi 15 juin (21h) à Munich, salive le consultant RTL et M6.

"Didier (Deschamps, ndlr) a trouvé son socle défensif, et ça c'est déjà une bonne nouvelle. La preuve, c'est qu'il l'a reconduit face à la Suède", détaille le champion du monde 1998, pour qui les Bleus aussi trouvé un "vrai équilibre, une vraie animation, et surtout des joueurs qui reviennent en forme. J'ai l'impression que cette équipe de France est une vraie bouffée d'oxygène" pour "Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Paul Pogba, qui sont malheureusement en délicatesse avec leurs clubs respectifs".

Adrien Rabiot a marqué le plus de poiints Robert Pirès





"Et puis il y a des joueurs qui ont marqué des points : Anthony Martial, Kingsley Coman, qui a été très bon face au Portugal. Celui qui en a marqué beaucoup, je pense, c'est Adrien Rabiot". "Je m'avance un peu, conclut Pirès, mais on va partir sur un 4-4-2" qui "nous amène à avoir beaucoup plus de possibilités". "On est fort, on est solide, on est armé. On va faire peur à beaucoup d'équipe pendant le prochain Euro".