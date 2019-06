publié le 19/06/2019 à 18:54

Claude Guéant a longuement été interrogé mardi 18 juin par des enquêteurs sur des soupçons de corruption sur les conditions d'attribution du Mondial 2022 et sur l'organisation de l'Euro 2016 en France. Auditionné en tant que suspect libre, il est ressorti tard dans la nuit, tout comme Michel Platini et l'ancienne conseillère aux sports de Nicolas Sarkozy, Sophie Dion.

"Aucune question en relation avec les éléments de corruption ne m'a été posée", a affirmé Claude Guéant, invité de RTL Soir ce mercredi 19 juin. Évoquant le déjeuner réunissant Michel Platini, Nicolas Sarkozy, le prince héritier du Qatar, un ministre qatari et lui-même à l'Élysée en novembre 2010, Claude Guéant explique que le but de cette réunion était "de mettre en relation Michel Platini et les autorités du Qatar, qui ont fait valoir leurs arguments". "Je n'ai assisté qu'à l'apéritif", précise-t-il.

Celui qui rappelle que "Nicolas Sarkozy était ouvertement favorable" à la candidature du Qatar l'assure : "Il n'y a pas eu de deal". "Je ne vois pas quoi que ce soit qui puisse être gênant, nous n'avons commis aucun irrégularité", a martelé l'ancien Premier ministre.