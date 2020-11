Portugal-France : les Bleus qualifiés pour le "Final 4" de la Ligue des Nations

publié le 14/11/2020 à 22:37

Absente de la première édition de la phase finale à quatre de la Ligue des Nations, l'équipe de France participera à la deuxième, en octobre 2021, si la situation sanitaire ne bouleverse pas d'ici là le calendrier. Les Bleus sont en effet assurés de terminer à la 1re place du groupe 3 de la Ligue A devant le Portugal après leur succès acquis à Lisbonne (0-1), samedi 14 novembre, grâce à un but de N'Golo Kanté (53e).

Le bilan dans les confrontations directes entre les deux premiers de chaque groupe faisant foi pour la qualification à ce "Final 4", les champions du monde (13 points) ne peuvent plus être rejoints par les partenaires de Cristiano Ronaldo (10 points), tenants du titre, qui étaient venus chercher le point du match nul (0-0) au Stade de France en octobre.

Le match face à la Suède (3 points après sa victoire face à la Croatie 2-1) au Stade de France mardi 17 novembre (20h45) ne sert plus désormais que de préparation au prochain Euro, tandis que les Portugais se rendront en Croatie (3 points). Il y a deux ans, les Bleus avaient été devancés dans leur groupe par les Pays-Bas. Aucun autre qualifié pour la phase finale à venir n'est encore connu.

Match référence à sept mois de l'Euro

Trois jours après la défaite en amical au Stade de France face à la modeste Finlande (0-2), avec une équipe largement remaniée, les Bleus se sont offert un match référence à Lisbonne, idéal pour se rassurer avant les retrouvailles et marquer les esprits à sept mois de l'Euro, et ce même sans Kylian Mbappé, finalement forfait.

Dans un Estadio da Luz à huis clos, les champions du monde français ont éclipsé Cristiano Ronaldo et les siens, avec une équipe en mode Mondial 2018, avec sept titulaires de la finale alignés au coup d'envoi. "Les joueurs ont prouvé que l'équipe de France était toujours une grande équipe", a salué le sélectionneur Didier Deschamps.

Par rapport au France-Croatie du 15 juillet 2018, seule la ligne d'attaque a subi un lifting en raison des absences de Mbappé, pas remis d'une gêne musculaire à une cuisse, et d'Olivier Giroud, laissé sur le banc au coup d'envoi. Antoine Griezmann était chargé de l'animation en compagnie d'Anthony Martial et de Kingsley Coman, de retour dans un stade de Lisbonne où il a offert la Ligue des champions au Bayern Munich cet été face au PSG.

Pogba retrouvé

Cet attelage aussi inédit que séduisant a redonné des couleurs à une équipe de France entreprenante, capable de livrer des séquences de jeu rapides et variées dans la lignée d'un Paul Pogba retrouvé. La passe lumineuse du milieu de Manchester United pour Griezmann (12e), lui-même auteur d'une subtile offrande pour Martial dans la foulée, a donné le ton d'une première période où les Bleus ont dominé dans l'ambition, les idées et les occasions de but.

Mais, sur cette action comme sur d'autres, les Français ont trouvé en Rui Patricio un redoutable adversaire. Le gardien de Wolverhampton est bien sorti devant Martial (12e) qui avait pourtant là l'occasion rêvée d'inscrire son deuxième but sous le maillot frappé du coq, au soir de sa 25e sélection.

Martial en vue

Le Portugais a aussi dégoûté l'avant-centre de Manchester United en bloquant du bras une de ses tentatives à bout portant (41e), dix minutes après une tête repoussée par la barre transversale (30e). Sur ce coup là encore, les champions du monde ont mêlé talent et malice : coup franc de Griezmann pour Raphaël Varane, tête du défenseur madrilène en retrait pour Adrien Rabiot, ciseau acrobatique du milieu de la Juventus que Martial dévie sur le montant.



Si les projecteurs ont longtemps été braqués sur Martial, la lumière est venue des pieds de Kanté, le discret milieu de poche converti pour l'occasion en renard des surfaces. Le joueur de Chelsea a bonifié un ballon relâché par Patricio (53e) sur un tir puissant de Rabiot, s'offrant à 29 ans le deuxième but seulement de sa riche carrière internationale.

Ronaldo toujours muet face aux Bleus

Le compteur de Ronaldo en compte beaucoup plus (102 buts en 169 matches internationaux), mais le quintuple Ballon d'Or n'a toujours pas réussi à marquer contre les Bleus. L'attaquant de la Juventus a tenté sa chance avec une frappe lointaine (6e), des coups francs (25e, 46e) et une tête passée tout près de la cage de Hugo Lloris (45e). Et Presnel Kimpembe l'a privé d'un but sur un superbe sauvetage (77e).



Dans une seconde période haletante, les Bleus ont aussi été sauvés par leur poteau sur une tête du Lillois José Fonte (60e) et par leur gardien Hugo Lloris, impeccable sur une frappe de João Moutinho (75e). Talent et chance, les Bleus étaient vernis. Place à la Suède, pour un nouveau match sans véritable enjeu.

Fiche technique :

Ligue des nations - Groupe 3

À Lisbonne (Stade de la Luz) : France bat Portugal 1 à 0 (0-0 mi-temps)

Spectateurs :

Arbitre : T. Stieler (GER)

But :

France: Kanté (54)

Avertissements :

Portugal : Pereira (31)

France : Lloris (62), Kanté (79), Hernández (82)

Les équipes :

Portugal : Rui Patricio - Cancelo, Dias, José Fonte, Guerreiro - Pereira (Oliveira 84), Carvalho (Jota 56) - B. Fernandes (Moutinho 72) - B. Silva (Trincão 71), Félix (Paulinho 84), Cristiano Ronaldo (cap)

Entraîneur : Fernando Santos

France : Lloris (cap) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández - Kanté, Rabiot, Pogba - Griezmann, Martial (Giroud 78), Coman (Thuram 59)

Entraîneur : Didier Deschamps