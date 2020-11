publié le 13/11/2020 à 13:12

Un miracle pour continuer à relever la tête sur la scène européenne, avant peut-être de réintégrer un jour le gotha mondial. Mené 1-0 par l'Islande dès la 11e minute dans son barrage d'accession à l'Euro 2021, la Hongrie a tout renversé en fin de match pour arracher sa deuxième qualification de suite au championnat d'Europe des Nations. Les Hongrois retrouveront dans le "groupe de la mort" (le F) la France, l'Allemagne et le Portugal.

La 47e nation au classement Fifa aura l'avantage - théorique - de disputer ses deux premiers matches à domicile, dans la Puskas Arena de Budapest. Elle doit débuter le mardi 15 juin (18h) face au Portugal, avant de se frotter aux Bleus le samedi 19 juin (15h). Elle terminera sa phase de poules en Allemagne, à Munich, le mercredi 23 juin (21h), en même temps que Portugal-France à Budapest.

Le héros de la qualification se nomme Dominik Szoboszlai, pépite de 20 ans du RB Salzbourg, buteur à la 92e minute d'une superbe frappe lointaine du droit, alors que la prolongation se dessinait. La Hongrie, entraînée par l'italien Marco Rossi, avait égalisé seulement quatre minutes plus tôt par l'ancien Nantais Loïc Nego (88e). Les Islandais ne participeront donc pas au deuxième Euro de leur histoire après son épopée de 2016 (quart).

Finaliste de la Coupe du monde en 1938 et 1954

Il y a un peu plus de quatre ans, la Hongrie avait, elle, atteint les 8es de finale (lourde défaite (4-0 face à la Belgique), après avoir terminé en tête du groupe F devant... l'Islande et le Portugal, 3e mais futur champion d'Europe. Ceux qui étaient surnommés les "Magyars magiques" dans les années 1950 n'avaient plus disputé un Euro depuis 44 ans.

Nation phare du football mondial au début du 20e siècle avec deux finales de Coupe du monde (perdues) en 1938 et 1954, puis deux autres quarts en 1962 et 1966, la Hongrie a disputé les quatre première édition du championnat d'Europe, de 1960 à 1972, atteignant les demies en 1964 et 1972. Elle est ensuite rentrée dans le rang, échouant systématiquement dans ses parcours de qualification, jusqu'à 2016, donc.

Bilan positif face à la France mais...

36e mondiale lors de la création du classement Fifa, la nation au drapeau rouge-blanc-vert (horizontalement) a atteint son plus mauvais classement en 1997 avec une 77e place. De 2005 à 2015, sa progression lui a permis d'atteindre le 20e rang, avant de replonger autour du 50e.

Face à la France, son bilan est positif avec 12 succès en 22 rencontres. Mais le dernier remonte à mai 1976. Les deux équipes ne sont plus affrontées depuis mai 2005 (victoire des Bleus 2-1 en amical).

Merci la Ligue des Nations

Initialement 4e sur 5 de leur groupe de qualification pour l'Euro derrière la Croatie, le Pays de Galles et la Slovaquie (4 victoires, 4 défaites), les partenaires du capitaine Adam Szalai ont donc obtenu leur billet via un repêchage de la dernière Ligue des Nations. Ils ont d'abord dominé la Bulgarie à Sofia (1-3) grâce à des buts de Willi Orban, Zsolt Kalmar et Nemanja Nikolic.



Homme providentiel face à l'Islande en finale de ces barrages, Dominik Szoboszlai risque de poser de sérieux problèmes aux Bleus en juin prochain. Le numéro 10 avait déjà offert la victoire à la Hongrie en septembre en Turquie, lors de l'édition 2020-2021 de la Ligue des Nations. Les Hongrois ont aussi marqué les esprits en s'imposant en Serbie (0-1) grâce à Norbert Könyves, et en tenant tête à la Russie (0-0) à Moscou.