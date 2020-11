publié le 18/11/2020 à 14:03

En Allemand, humiliation se dit "demütigung", et c'est un peu le mot du jour chez nos voisins après la déculottée que l'Espagne a infligée à la Mannschaft (6-0) en Ligue des Nations, mardi 17 novembre. Dans un pays quatre fois sacré champion du monde, les Allemands apprécient peu. Il faut remonter 89 ans en arrière pour trouver trace d'une telle correction, en amical face à l'Autriche en 1931.

Ronni est boxeur professionnel et il résume assez bien le sentiment général : "C'est la honte, c'est la honte pour l'Allemagne. Très honnêtement, ça fait mal ce match de foot. Vu ce que les footballeurs gagnent, ils pourraient au moins se bouger un peu plus les fesses". Torsten pense à peu près la même chose, mais il est un peu plus nuancé : "J'attend plus de l'équipe nationale. On peut perdre, mais de cette façon-là. 6-0, c'est un peu dur".

Et puis il y a ceux qui essayent de positiver coûte que coûte comme Benni. "Ce match d'hier n'était pas si important, c'était presque un match amical. Qu'on le gagne ou qu'on le perde, ce n'était pas significatif, moins que lorsque nous avons gagné 7-1 contre le Brésil, là c'était plus important".

Débâcle, désastre : la presse allemande est implacable. Le sélectionneur Joachim Löw "vacille à son poste", estime le quotidien Bild, qui pose la question : "À sept mois de l'Euro, est-il encore l'homme qu'il nous faut ?".