Ligue des Nations : quels adversaires pour les Bleus au "Final 4" ?

Paul Pogba et Antoine Griezmann au Stade de France le 11 octobre 2020

publié le 16/11/2020 à 17:07

Portugal, Suisse, Pays-Bas, Angleterre. Tels étaient les quatre participants à la première édition de la phase finale de la Ligue des Nations, en juin 2019, à Porto et Guimaraes. À domicile, les Portugais avaient enlevé le trophée en battant les Suisses 3-1 en demi-finale avant de prendre le meilleur sur les Hollandais grâce à un but de Gonçalo Guedes (60e).

Battus à domicile (0-1) par l'équipe de France, samedi 14 novembre, Cristiano Ronaldo et ses partenaires ne défendront pas leur titre. Dans le groupe 3 de la Ligue A, ce sont les Bleus qui sont assurés de terminer 1ers, avant même leur dernier match face à la Suède mardi 17 novembre 20h45), et donc de découvrir ce "Final 4".

Il est pour l'instant programmé en octobre 2021 et trois pays ont déposé leur candidature pour l'accueillir : l'Italie, la Pologne et les Pays-Bas. Tous sont membres du groupe 1, avec la Bosnie-Herzégovine, et tous sont encore en mesure de se qualifier avant la dernière journée, prévue mercredi 18 novembre (20h45). L'Italie (9 points) se rend en Bosnie (2 pts), la Pologne (7 pts) reçoit les Pays-Bas (8 pts). Le vainqueur organisera la phase finale.

"Finales" Belgique-Danemark et Espagne-Allemagne

Dans le groupe 4, une "finale" opposait mardi 17 novembre l'Espagne à l'Allemagne à Séville. Et c'est la Roja qui a décroché le billet pour le "Final 4", en infligeant une défaite historique à la Mannschaft (6-0). Il faut remonter à un match amical contre l'Autriche en 1931 pour trouver trace d'une telle défaite des Allemands. Joachim Löw s'en remettra-t-il ?

Dans le groupe 2, ils ne sont également plus que deux à pouvoir rejoindre la France : la Belgique (12 points) et le Danemark (10), après la victoire des Belges (2-0) sur l'Angleterre (7). Comme pour le groupe 1, le dénouement est prévu mercredi 18 novembre (20h45), avec une "finale" entre les deux premiers à Louvain. Avec 0 point, l'Islande sera reléguée en Ligue B.