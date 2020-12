Hugo Lloris et Olivier Giroud avec Eden Hazard le 10 juillet 2018 à Saint-Pétersbourg

publié le 03/12/2020 à 17:43

L'équipe de France retrouvera la Belgique en demi-finale de la phase finale de la Ligue des Nations en octobre 2021, pour un remake de la demie du Mondial 2018 remportée par les Bleus 1-0 (but de Umtiti sur un service de Griezmann), au grand dam des Belges. Le match se jouera le mercredi 6 ou le jeudi 7 octobre.

L'autre demi-finale opposera l'Espagne à l'Italie, organisatrice de ce tournoi à quatre dans les villes de Milan et Turin. Les deux vainqueurs se retrouveront le dimanche 10 octobre pour succéder au Portugal, vainqueur de la première édition à domicile (1-0 face aux Pays-Bas en finale). Cette finale sera précédée d'un match pour la 3e place.

Devancés dans leur groupe par la Hollande lors de la première édition de la Ligue des Nations à la rentrée 2018, les Bleus ont cette fois pris le meilleur sur le Portugal, notamment grâce à leur succès (0-1) à Lisbonne lors de la 5e et avant-dernière journée. Avec 16 points sur 18 possible dans un groupe où figuraient également la Croatie et la Suède, ils ont réalisé le meilleur parcours des 16 participants de la Ligue A devant la... Belgique (15).

Place au tirage des éliminatoires du Mondial 2022

Un autre tirage au sort attend désormais l'équipe de France : celui des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar, lundi 7 décembre (18h heure française). Entrecoupées par l'Euro (11 juin-11 juillet), ces qualifications auront lieu de mars à novembre 2021. Tenante du titre mondial, sera tête de série pour ce tirage, comme la Belgique, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Croatie, le Danemark, l'Allemagne te les Pays-Bas.