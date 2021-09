Équipe de France : Deschamps établit le record de nuls à la suite et égale Domenech

Puisqu'une élimination aux tirs au but après un match un match nul (3-3 en l'occurrence face à la Suisse en 8es de finale de l'Euro) n 'est pas considérée comme une défaite, les Bleus sont désormais invaincus depuis 13 rencontres et un revers (0-2) contre... leur prochain adversaire dans les éliminatoires du Mondial 2022, la Finlande. C'était en amical, le mercredi 11 novembre 2020.

Telle est la vision du verre à moitié plein. Car avec leur série en cours de cinq résultats nuls (1-1 contre la Hongrie et 2-2 face au Portugal à l'Euro avant la sortie de route, deux fois 1-1 en cette rentrée dans les éliminatoires vers le Qatar face à la Bosnie-Herzégovine à Strasbourg puis en Ukraine), les champions du monde ont largement érodé leur confiance. Pour la qualification au Mondial, la situation n'est pas encore alarmante. Au moindre nouveau faux-pas, elle deviendra a minima bien plus incertaine.

Pour trouver trace d'une série de deux matches sans succès des Bleus, il faut remonter plus de six ans en arrière, en juin 2015, lors de deux amicaux : défaite à domicile face à la Belgique (3-4) puis en Albanie (1-0). Cinq rencontres sans gagner, comme aujourd'hui, c'était aussi arrivé en 2013 : revers 1-0 contre l'Espagne et l'Uruguay, 3-0 au Brésil, 0-0 en Belgique et en Géorgie. Deschamps était alors au début de son ère, la culture de la gagne pas encore de retour après les années Laurent Blanc et Raymond Domenech.

La série de Domenech égalée

Domenech (2004-2010), justement, partage désormais avec Deschamps (en poste depuis juillet 2012) la plus longue série de matches en ayant concédé l'ouverture du score, l'autre fait marquant de cette période : cinq à la suite. En 2021, la Hongrie, le Portugal, la Suisse, la Bosnie et l'Ukraine ont donc pris l'avantage en premier, avant que les Bleus ne réagissent.

Entre novembre 2009 et juin 2010, ce fut le cas de l'Irlande (1-1 lors du fameux barrage retour du Mondial 2010 avec la main de Thierry Henry) puis en amical de de l'Espagne (0-2), du Costa Rica (2-1), de la Tunisie (1-1) et de la Chine (0-1) avant le fiasco sportif et extra-sportif en Afrique du Sud (0-0 contre l'Uruguay, défaite 0-2 face au Mexique puis 1-2 face au pays hôte).

Cinq nuls à la suite, une première

Quant à cette série de cinq matches nuls à la suite sous le mandat de Deschamps, elle est totalement inédite. Domenech, là aussi son prédécesseur, s'était arrêté à quatre entre novembre 2004 et mars 2005 (Pologne, Suède, Suisse, Israël), comme Aimé Jacquet entre septembre et novembre 1994 (République tchèque, Slovaquie, Roumanie, Pologne) et Albert Batteux entre octobre 1958 et mars 1959 (RFA, Italie, Grèce, Belgique).