Équipe de France : "on manque d'envie", regrette Paul Pogba

Hongrie, Portugal, Suisse, Bosnie-Herzégovine, Ukraine. Cinq adversaires et cinq matchs nuls pour les Bleus qui ne parviennent décidément plus à gagner, encore une fois accrochés par la sélection ukrainienne ce samedi 4 septembre (1-1) lors du match de qualification pour la Coupe du Monde 2022.

"On doit faire beaucoup mieux", a concédé le milieu de terrain Paul Pogba après la rencontre, dans un entretien exclusif accordé à RTL et M6, "il faut être plus agressif, mouiller le maillot, montrer plus d'envie". "Ça fait longtemps que je n'ai pas gagné un match avec l'Équipe de France, ça me manque, ça nous manque tous", a regretté le joueur de Manchester United.

Un manque de succès dont le responsable n'est pas le sélectionneur Didier Deschamps, assure Paul Pogba. "C'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui devons faire plus, qui devons transformer nos occasions", explique-t-il. "La flamme a juste baissé, elle n'est pas encore éteinte."

Les Bleus auront une dernière chance pour se rattraper dans cette tournée internationale, le samedi 7 septembre (20h45), lors d'un nouveau match de qualification à Lyon face à la Finlande.