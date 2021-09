EN DIRECT - Suivez l'avant-match de France-Bosnie en live commenté

Première apparition de Lionel Messi en Ligue 1 sous les couleurs du PSG, fin des négociations entre le club de la capitale et le Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé, clôture d'un mercato estival historique sur le retour de Antoine Griezmann à l'Athlético de Madrid, non sans rebondissements... Pas un jour ne se passe en cette fin d'été 2021 sans secousses sur la planète football.

Mercredi 1er septembre (20h45), c'est l'équipe de France qui effectue sa reprise, 65 jours après sa sortie de route dès les 8es de finale de l'Euro face à la Suisse (3-3, 5 tirs au but à 4). Toujours conduits par Didier Deschamps, les Bleus reprennent le fil des éliminatoires du Mondial 2022, commencés en mars. Leaders de leur groupe avec 7 points en trois matches, 4 de plus que l'Ukraine, ils se frottent à la Bosnie-Herzégovine de Edin Dzeko et Miralem Pjanic (1 point en deux rencontres) à Strasbourg.

Unique buteur au match aller le 31 mars à Sarajevo (0-1), Griezmann devrait sans aucun doute être entouré au coup d'envoi de Kylian Mbappé et Karim Benzema en attaque. Olivier Giroud, lui, n'a pas été convoqué par le sélectionneur. Manquent également à l'appel Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, N'Golo Kanté ou Adrien Rabiot, blessés ou en phase de reprise.

France-Bosnie : le film de la journée

15h55 - Pour ce match, Didier Deschamps ne dispose donc au milieu de Paul Pogba, Thomas Lemar, ainsi que des nouveaux venus Jordan Veretout et Aurélien Tchouaméni.



15h38 - Corentin Tolisso et N'Golo Kanté, blessés, sont forfaits pour les trois matches de cette rentrée, a annoncé la Fédération française de football, qui a appelé Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot en renfort.



Tolisso a été "victime d'une blessure musculaire au mollet gauche" et Kanté est "insuffisamment rétabli" d'une blessure à la cheville gauche, a précisé l'encadrement des Bleus. Guendouzi et Rabiot rejoindront la sélection jeudi matin à Strasbourg, au lendemain de ce France Bosnie-Herzégovine.

15h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.