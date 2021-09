Ukraine-France : "L'euphorie de la coupe du monde, c'est fini", s'emporte Hugo Lloris

Sa parole est rare mais celle-ci fera date. Le capitaine de l'équipe de France de football Hugo Lloris est sorti de sa réserve ce samedi 4 août après le cinquième match nul consécutif des Bleus en Ukraine (1-1). Déplorant un "manque de confiance" au sein de l'effectif, en particulier depuis l'Euro 2021, le portier français n'a pas mâché ses mots : "L'euphorie de la coupe du monde, c'est fini, on était en réussite mais tout ça est un peu cassé" a-t-déploré.

Interrogé au micro de la chaîne l'Équipe, le champion du monde a également avertit ses coéquipiers pour la suite : "Il y a un constat, il faut rester lucide et je n'ai pas envie qu'on se fasse peur. Cela a été le cas à la mi-temps car en cas de défaite ce soir, on aurait pu craindre le pire (...) Il faut rester positif mais être conscient des manques et cela doit se sentir dans notre entame de match mardi soir (la France jouera contre la Finlande son 3e match)".

De son côté, le sélectionneur Didier Deschamps, interrogé au micro de Carine Galli sur M6, a voulu relativiser : "Sur les 11 qui ont débuté, ils n’avaient jamais joué ensemble. On peut toujours faire mieux, face à un adversaire qui nous propose toujours le même schéma, très groupé, dense. Il faut toujours plus de justesse, de déplacements. On a eu le ballon. On s’est créé des occasions mais on doit être capables de s’en créer plus." Rendez-vous donc ce mardi 7 septembre pour un sursaut des Tricolores face à la Finlande.