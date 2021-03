Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud au Stade de France le 14 novembre 2019

publié le 22/03/2021 à 18:01

Sweat à capuche pour les uns, veste et col roulé pour les autres, masque pour tous. De Benjamin Pavard à Anthony Martial en passant par Léo Dubois, Kylian Mbappé ou Alphonse Areola, les 26 joueurs retenus par Didier Deschamps pour les trois premiers matches de l'année 2021 sont progressivement arrivés à Clairefontaine, lundi 22 mars. Un peu plus de 48 heures les séparent du premier des trois matches qui les attendent.

L'Ukraine au Stade de France mercredi 24 mars (20h45), le Kazakhstan à Astana dimanche 28 mars (15h) et la Bosnie-Herzégovine à Sarajevo mercredi 31 mars (20h45) : voici le programme chargé qui attend les champions du monde pour ce premier rassemblement depuis novembre, qui est aussi le dernier avant le début du stage de préparation à l'Euro (11 juin-11 juillet).

Initialement, les Bleus auraient dû disputer des matches amicaux en vue de la compétition continentale à cette période de l'année. Mais le coronavirus est passé par là, entraînant le report de l'Euro d'un an et le plaçant en plein milieu des qualifications pour l'échéance suivante, le Mondial 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre). Si le pedigree des trois premiers adversaires sur la route du Qatar n'a rien de redoutable, l'enchaînement de trois matches en huit jours et les deux longs déplacements peuvent s'avérer des pièges.

La Finlande quatrième adversaire dans le groupe D

Le tenant du titre n'étant plus invité d'office depuis l'édition 2006 en Allemagne, l'équipe de France doit donc se qualifier sur le terrain. En plus de l'Ukraine (24e nation au classement Fifa, la France étant 2e derrière la Belgique), du Kazakhstan (122e) et de la Bosnie (56e), les Bleus devront se frotter à la Finlande (55e) dans le groupe D de la zone Europe. Au terme des 10 journées (la suite se déroulera de septembre à novembre), seul le premier du groupe décrochera son billet direct. En cas d'échec, les Bleus auront plusieurs solutions de repêchage.

Sur le papier, la sélection de Didier Deschamps débute sa campagne face à l'adversaire le plus relevé du groupe, l'Ukraine, conduite depuis 2016 par l'ancienne légende du Milan AC Andreï Chevtchenko et qualifiée pour l'Euro (comme la Finlande dans ce groupe). Le match sera à suivre à la télévision sur TF1, qui possède aussi les droits pour Kazakhstan-France. Bosnie-France sera de son côté diffusé sur M6, et également à vivre sur RTL.