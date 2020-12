Mondial 2022 : pourquoi la France, tenante du titre, n'est pas qualifiée d'office

publié le 07/12/2020 à 14:24

Sacrée championne du monde pour la première fois de son histoire en 1998, l'équipe de France de football s'était retrouvée automatiquement qualifiée pour l'édition suivante en Corée du Sud et au Japon - pour un fiasco sportif : dernière de son groupe derrière le Danemark, le Sénégal et l'Uruguay.

20 ans plus tard, le privilège accordé au tenant du titre d'un Mondial n'existe plus. Les Bleus devront donc en passer par les éliminatoires dans la zone Europe avant d'espérer défendre leur titre au Qatar (le pays hôte reste, lui, qualifié d'office) en 2022 (21 novembre-18 décembre). Ils connaîtront leurs cinq adversaires lundi 7 décembre (18h) à l'issue du tirage au sort à Zurich.

Le changement de règlement remonte à l'édition 2006 en Allemagne. Titré pour la cinquième et dernière fois quatre ans plus tôt, le Brésil avait été le premier pays champion du monde à participer aux qualifications dans sa zone continentale pour pouvoir disputer la suivante Coupe du monde.

Plus de doublé depuis 1962

La Seleçao ne s'était pas ratée, pas plus que l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne depuis. En revanche, aucune de ces nations n'est parvenue à réaliser le doublé sur cette période 2006-2018. Le Brésil et l'Italie y sont parvenus, respectivement en 1958 et 1962, et en 1934 et 1938.