Mondial 2022 : les dix groupes des éliminatoires en zone Europe

publié le 07/12/2020

On connait désormais les groupes des éliminatoires de la zone Europe pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les 55 équipes européennes ont été versées dans 10 groupes après le tirage qui s'est déroulé ce lundi 7 décembre à Zürich. Pour les Bleus, ce sera le groupe D, loin d'être insurmontable mais avec des équipes dangereuses.

L'Équipe de France affrontera donc l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie et le Kazakhstan. "Je ne vais pas sauter au plafond", il faudra "avoir suffisamment d'humilité et de respect" pour éviter les "embûches", a réagi dans la foulée le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps. Pour les autres cadors européens, la Belgique, actuelle première du classement Fifa, a hérité du Pays de Galles, de la République tchèque, du Bélarus et de l'Estonie dans le groupe E.

Le Portugal, moins heureux dans le groupe A, affrontera notamment la Serbie et la République d'Irlande. Le groupe G sera lui aussi plus relevé, avec les Pays-Bas de Memphis Depay, la Turquie du Lillois Burak Yilmaz, la Norvège du prodige Erling Haaland ou encore le Monténégro. L'Italie aura pour principale menace de son groupe C, la Suisse.

Allemagne et Espagne à l'abris

Tirage plutôt clément pour l'Espagne et l'Allemagne. La Roja dans son groupe B, trouvera sur son chemin vers Doha la Suède et la Grèce. La Nationalmannschaft hérite elle de l'Islande, qui a échoué à se qualifier pour l'Euro mais était bien présente au Mondial russe en 2018. L'Angleterre aura un peu plus de pain sur la planche avec notamment dans son groupe I, la Pologne et la Hongrie.

Disputée en matches aller-retour, la phase qualificative débutera les 24 et 25 mars 2021 et s'achèvera mi-novembre 2021.

Le récapitulatif des groupes :

