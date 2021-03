Équipe de France, Coupe de France, L1, PSG-Barça... Le programme foot de mars

publié le 01/03/2021 à 18:15

Mars, et ça repart pour Didier Deschamps et l'équipe de France. Un peu plus de quatre mois après leur qualification pour la phase finale de la Ligue des Nations (demi-finale Belgique-France le mercredi 6 octobre à Turin), les Bleus reviennent à la fin du mois pour le début des éliminatoires du Mondial 2022 dans la zone Europe (groupe D).

Trois matches sont au programme en huit jours : les champions du monde en titre, pas qualifiés d'office pour le rendez-vous de l'an prochain au Qatar, recevront l'Ukraine le mercredi 24 mars (20h45) au Stade de France, se rendront au Kazakhstan le dimanche 28 mars (15h) puis en Bosnie-Herzégovine le mercredi 31 mars (20h45). La suite se déroulera début septembre avec les réceptions de la Bosnie et de la Finlande, et un déplacement en Ukraine.

Car entre temps doit se dérouler l'Euro (11 juin-11 juillet), reporté d'un an en raison de la pandémie de coronavirus et pour l'instant toujours maintenu dans 12 villes du continent. Le programme des Bleus en phase de poules : France - Allemagne le mardi 15 juin (21h) à Munich, Hongrie - France le samedi 19 juin (15h) à Budapest et Portugal-France le mercredi 23 juin (21h) à Budapest.

Dernière liste avant l'Euro le 18 mars

La liste pour le triptyque Ukraine-Kazakhstan-Bosnie sera dévoilée le jeudi 18 mars (14h). Ce sera la dernière avant l'annonce de celle pour l'Euro, sans doute mi-mai. L'identité des adversaires pour les matches amicaux de préparation à l'Euro (deux ou trois) et les dates ne sont pas encore connues.

Les Bleus restent sur une défaite historique face à la Finlande (0-2) en amical, suivie de deux succès en Ligue des Nations au Portugal (0-1) et contre la Suède (4-2).

Monaco - Lille le 14 mars, Lyon - PSG le 20

À plus court terme, c'est la lutte pour le titre de champion de France de Ligue 1 qui se poursuit en ce début de mois, avec une 28e journée dès mercredi 3 mars. Freiné par Strasbourg, Lille (59 points) possède deux longueurs d'avance sur le PSG, trois sur Lyon et quatre sur Monaco.

Au programme en ce milieu de semaine : Lyon - Rennes à 19h, Lille - Marseille, Bordeaux - PSG et Strasbourg - Monaco à 21h. La 29e journée est prévue les vendredi 12 (Reims - Lyon), samedi 13 et dimanche 14 mars (Monaco - Lille, PSG - Nantes), la 30e les vendredi 19, samedi 20 (Lille - Nîmes) et dimanche 21 (Saint-Étienne - Monaco, Lyon - PSG).

16es de finale de la Coupe de France les 5, 6 et 7 mars

Ce mois de mars sera aussi celui des 16es de finale de la Coupe de France, avec la réunification des voies amateurs et professionnels mises en place en raison du coronavirus. Restent en lice 12 équipes de L1, trois de L2, trois de National, neuf de National 2, trois de National 3 et deux de Régional 1, les Petits Poucets : l'US Montagnarde (Morbihan) et le Club Franciscain (Martinique).



Les matches sont prévus les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 mars. Brest - PSG et Nice - Monaco sont les deux affiches 100% L1. Lyon accueille Sochaux (L2), Lille se rend à Ajaccio (N2), Marseille à Canet-en-Roussillon (N2). Les 8es de finale sont prévus début avril, en télescopage avec les quarts de finale aller de la Ligue des champions.

PSG-Barça le 10 mars

Avant de songer à l'éventuel rendez-vous du mardi 6 ou du mercredi 7 avril, le Paris Saint-Germain a un travail à terminer face au FC Barcelone. Si sur le papier sa victoire 4-1 en 8e aller au Camp Nou lui assure un billet pour la suite, la vérité du terrain sera peut-être une nouvelle fois cauchemardesque le mercredi 10 mars (21h) au Parc des Princes. Une majorité d'amateurs de football redoute en tout cas une nouvelle "remontada".



Ce PSG - Barça se jouera en même temps que Liverpool-Leipzig (les Anglais mènent 2-0)et au lendemain de Juve - Porto (1-2) et Dortmund-Séville (3-2). Les quatre autres 8es retour sont prévus la semaine suivante : Real - Atalanta (1-0) et City - Mönchengladbach (2-0) le mardi 16, Chelsea - Athlético (1-0) et Bayern - Lazio (4-1) le mercredi 17. Le tirage des quarts doit avoir lieu le vendredi 19 mars.