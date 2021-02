publié le 20/02/2021 à 18:30

69% des amateurs de football ont été surpris par la performance du PSG au Camp Nou, mardi 16 février en 8e de finale aller de la LIgue des champions (victoire 4-1 à l'extérieur). Résultat, 46% des Français et 57% des amateurs de football pensent le PSG capable de remporter l'épreuve reine cette saison, des indicateurs en hausse de 16 et 14 points en une semaine.

Attention toutefois à la douche froide : un peu plus de la moitié des amateurs de football craignent une nouvelle "remontada" au match retour le mercredi 10 mars au Parc des Princes. Enfin, 71% des Français et 83%des amateurs de football estiment que le PSG doit tout faire pour conserver Kylian Mbappé. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL.



L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 17 et jeudi 18 février 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 402 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude.

1. Les amateurs surpris par une telle performance

Avant ce match aller, beaucoup doutaient de la capacité des Parisiens à se qualifier. Les blessures de Neymar et Di Maria ont amplifié ce pessimisme. Les Parisiens se sont pourtant imposés largement au Camp Nou et ce résultat a largement surpris : 69% des amateurs de football le disent.

Malgré un Barça en difficulté, s’imposer 4-1 face aux coéquipiers de Lionel Messi est donc loin d’être anodin pour les amateurs de football ; ils ne pensaient pas ce PSG capable de réaliser cet exploit et cela bouleverse leur regard sur le potentiel de cette équipe.

Barça-PSG : les amateurs surpris par une telle performance Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

2. Paris de nouveau candidat au sacre

Cette victoire face au Barça bouleverse totalement les pronostics des Français et des amateurs de football sur le parcours européen du club cette année. La semaine passée, juste avant ce match, ils n’étaient que 30% et 43% à penser le club capable de remporter la Ligue des champions cette année.

En une semaine, ces indicateurs ont progressé de 16 et 14 points. Aujourd’hui, 46% des Français et 57% des amateurs de football croient en cette équipe pour soulever la coupe aux grandes oreilles en fin de saison. Une seule rencontre peut donc relancer totalement une équipe en difficulté depuis plusieurs mois.

Paris de nouveau candidat au sacre Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

3. Une nouvelle "remontada" sérieusement envisagée

Les Parisiens ont déjà connu la saveur de dominer largement le FC Barcelone : il y a quatre ans, ils s’imposaient 4-0 à domicile avec un match plein. On voyait mal comment le match retour pouvait inverser la tendance. Et pourtant, c’est arrivé : en l’emportant 6-1, le Barça a réalisé l’un des plus grands exploits de l’histoire de la Ligue des champions.

Plus récemment, en 2019, le come-back de Manchester, défait 2-0 à l’aller et vainqueur 3-1 au Parc a une nouvelle fois échaudé les supporters. Ces traumatismes sont encore présents chez de nombreux amateurs de football. Prudents, 51% d’entre eux nous confient craindre une nouvelle "remontada". 9% la craignent même beaucoup

PSG-Barça : une nouvelle "remontada" sérieusement envisagée Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

4. Tout faire pour conserver Mbappé

Auteur d’un triplé, Kylian Mbappé a été l’homme de ce match historique pour le PSG. Sa performance a été telle que 55% des Français et 68% des amateurs de football estiment qu’il a "changé de dimension" avec ce match. Ils en viennent même à douter de l’autre star du PSG : Neymar, blessé pour cette confrontation face à son ancien club. Pour 54% et 66% d’entre eux, l’attaquant français est meilleur quand le Brésilien n’est pas sur le terrain.



Une chose est sûre pour les Français : le PSG doit tout faire pour conserver Kylian Mbappé (71% et 83% des amateurs de football le pensent). Le club cherche justement à prolonger son contrat depuis plusieurs semaines. Perdre sa pépite serait une erreur pour les Français. Agé de 22 ans seulement, le natif de Bondy a en effet le potentiel pour devenir le meilleur joueur du monde selon 70% d’entre eux et 84% des amateurs de football (en hausse de 5 points en un mois).

baro4 Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax