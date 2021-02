Barça-PSG : Mbappé et Paris s'ouvrent en grand la porte des quarts de finale

publié le 16/02/2021 à 19:55

Quelle(s) réponse(s). A priori amoindri par les blessures de Neymar et Angel Di Maria, devancé par Lille et talonné par Lyon en championnat, confronté au spectre de la "remontada" de mars 2017, le PSG s'est imposé magistralement au Camp Nou face au FC Barcelone (1-4), mardi 16 février en 8e de finale aller de Ligue des champions.

Bien sûr, au regard de ce passé récent, personne ne parlera de qualification quasiment acquise pour les quarts de finale. Mais l'affaire semble quand même très bien engagée avant le match retour du mercredi 10 mars au Parc des Princes, peut-être avec Neymar, peut-être avec Di Maria.

Qu'importe, se demandent sans doute l'essentiel des suiveurs et des amateurs parisiens. Le club de la capitale a dans ses rangs Kylian Mbappé, auteur d'un triplé (32e, 65e, 85e) alors que les projecteurs étaient braqués sur lui en l'absence des deux autres stars de l'attaque. L'attaquant de 22 ans, parfois critiqué pour n'avoir marqué qu'une fois au cours de ses neuf précédents matches à élimination directe avec Paris, a répondu présent. Omniprésent.

Messi ouvre le score sur penalty

Jamais le PSG ne s'était imposé au Camp Nou en cinq confrontations (trois défaites, deux nuls). Le Barça n'avait plus perdu à domicile en Ligue des champions dans une rencontre de phase finale depuis 2013 face au Bayern Munich. Le PSG de Mauricio Pochettino, qui a bien plus ressemblé à une équipe que celle de Ronald Koeman, frappe un grand coup, et le coach argentin valide sa nomination à la trêve.

C'est pourtant le Barça qui a ouvert le score en premier, à la 27e minute, sur un penalty obtenu par Frenkie De Jong pour une faute de Layvin Kurzawa et transformé par l'inévitable Lionel Messi. Mais l'impression laissée par les Parisiens en début de match s'est ensuite confirmée : plus de maîtrise au milieu, plus d'actions tranchantes.

Mbappé en état de grâce

L'égalisation n'est venue que cinq minutes plus tard, au terme d'une action d'école. Ouverture sur Kurzawa, centre en retrait pour Marco Verratti, extérieur tout en touché vers Mbappé qui enrhume Clément Lenglet et fusille Ter Stegen du gauche. Le gardien allemand s'imposera magistralement à plusieurs reprises ensuite, comme à la 50e devant Moise Kean. Mais il ira encore chercher le ballon à quatre reprises dans ses filets.

65e minute : Alessandro Florenzi, lancé à la limite du hors jeu, est légèrement contré et revient sur Mbappé (1-2) qui conclut encore du gauche. 70e : Kean, libre de tout marquage, place une tête piquée à bout portant sur un coup franc lointain de Paredes. 85e : Julian Draxler, entré en jeu, lance le contre, patiente et sert Mbappé pour un bijou du droit dans la lucarne opposée.

4-1 à l'extérieur. Au Camp Nou. Avec un collectif appliqué de bout en bout, sans drame de dernière minute, même lorsque Keylor Navas dégage dans les pieds d'Antoine Griezmann (82e). L'histoire dira si le PSG a tourné une page de son histoire en cette fin d'hiver 2021. Son potentiel, et sa gâchette née à Bondy en décembre 1998, lui offre en tout cas plus assurément que jamais de grandes perspectives.

Fiche technique :

Ligue des champions - 8e de finale aller

A Barcelone (Camp Nou) : PSG bat FC Barcelone 4 à 1 (1-1)

Spectateurs : huis clos

Arbitre : B. Kuipers (NED)

Buts :

FC Barcelone: Messi (27 s.p.)

PSG: Kylian Mbappé (32, 65, 85), Kean (70)

Avertissement :

Paris SG: Gueye (20)

Possession de balle :

Barcelone : 51 %

Paris SG : 49 %

Les équipes :

FC Barcelone : Ter Stegen - Dest (García 71), Piqué (Puig 78), Lenglet, Alba - de Jong, Busquets (Pjanic 79), Pedri (Trincão 79) - O. Dembélé, Messi (cap), Griezmann (Braithwaite 85)

Entraîneur: Ronald Koeman

PSG : Navas - Florenzi (Kehrer 89), Marquinhos (cap), Kimpembe, Kurzawa - Paredes Verratti (Draxler 73), Gueye (Herrera 46) - Kean (Pereira 85), Icardi, Mbappé

Entraîneur : Mauricio Pochettino

Le film de la soirée :

22h52 - C'est terminé, le PSG s'impose 4-1 et s'ouvre en grand les portes des quarts de finale. Mbappé a signé un triplé (32e, 65e, 85e), Kean a marqué le troisième but à la 70e. Le Barça avait ouvert le score sur penalty par Messi (27e).



94e - Dégagement en catastrophe de Kimpembe dans sa surface, Paris tient à garder ses trois buts d'avance.



93e - Corner de Messi directement dans les gants de Navas.



91e - 5 minutes de temps additionnel.



90e - Marquinhos encore présent pour surgir devant Braithwaite.



89e - Le Barça n'a plus perdu à domicile en Ligue des champions depuis 8 ans, face au Bayern.



85e - MBAPPÉ POUR LE TRIPLÉ ! 4-1 POUR PARIS. Le PSG part en contre avec Draxler, qui avance, avance, et décale Mbappé à gauche dans la surface. Le Français, sans élan, enroule du droit, dans la lucarne de Ter Stegen. Les quarts de finale semblent tout proches.



84e - Paris parvient encore à se projeter dans le camp adverse, Mbappé accélère mais est repris. Pochettino joue la prudence avec la sortie de Kean pour Danilo. Griezmann sort aussi, au profit de Braithwaite.



82e - Oh Navas, quelle frayeur. Le gardien dégage sur Griezmann qui venait au pressing. Le ballon, contré par le Français, passe de peu à côté.



80e - Mbappé revient sur le terrain. Et Paris gagne une faute par Herrera.



79e - Triple changement côté Barça, Piqué cède notamment sa place et Pjanic entre. Le jeu a repris sans Mbappé, soigné sur le bord de la pelouse.



77e - Mbappé gratte un nouveau corner. Il ne donne rien. Mais Mbappé reste au sol après un contact avec Griezmann. Ce dernier lui a semble-t-il marché sur le pied.



76e - Le Barça tente de réagir mais les Parisiens restent vigilants derrière. Sur cette dernière action, Dembélé ne cadre pas sa frappe.



74e - Passe trop profonde Pedri pour Griezmann dans la surface parisienne.



73e - Verratti cède sa place à Draxler. L'Italien sera bien présent au retour, sauf blessure.



72e - Piqué reste au sol dans la surface parisienne. Il a été touché par Icardi. A priori, il n'y a pas grand chose.



70e - ET DE 3 POUR LE PSG ! 1-3. Kean, libre de tout marquage, place une tête piquée à bout portant sur un coup franc lointain de Paredes. Le break est fait.



68e - Nouvelle frappe de Mbappé dans la surface, dans un angle fermé, Ter Stegen s'interpose cette fois. Kean était seul au point de penalty.



65e - PARIS PREND L'AVANTAGE, ENCORE PAR MBAPPÉ. 1-2. Au départ de l'action Florenzi n'est visiblement pas hors jeu. Que va dire la VAR ? LE BUT EST VALIDÉ. Le centre de l'Italien est contré mais revient sur Mbappé qui conclut du gauche.



64e - Les Catalans réclament une main de Kean dans sa surface mais pour l'instant pas d'appel à la VAR.



62e - Florenzi vient dégager le danger sur un temps fort du Barça. Derrière, Dembélé n'inquiète pas Navas sur une frappe du gauche.



60e - Griezmann place sa tête sur le corner, ce n'est pas cadré et le Français est sanctionné pour une faute.



59e - Le mur repousse le coup franc de Messi en corner.



58e - Messi obtient un coup franc très dangereux devant la surface parisienne pour une faute de Kimpembe.



57e - Kurzawa défend bien devant Dembélé sur le coté droit.



56e - Mbappé est cherché dans la profondeur dans la surface mais le ballon est trop long.



55e - Les Parisiens sont présents défensivement lors des rares mouvements barcelonais.



53e - Mbappé encore présent pour récupérer et repartir de l'avant. Il est stoppé irrégulièrement à hauteur du rond central.



52e - Les Parisiens enchaînent mais la combinaison entre Mbappé et Verratti est contrée.



50e - Énorme occasion parisienne, Mbappé accélère plein axe, trouve Icardi qui sert à son tour Kean. Ter Stegen s'interpose magistralement de la main gauche sur la frappe de l'Italien.



49e - Mbappé percute, élimine Dembélé et trouve Verratti en soutien. L'Italien crochète, frappe, c'est contré.



48e - Cette action barcelonaise, avec Dembélé puis Messi, ne donne rien.



47e - Mbappé encore menaçant avec une frappe enroulée du droit des 20 m. C'est de peu à côté.



22h02 - Le Barça donne le coup d'envoi de la deuxième période.



22h01 - Gueye cède sa place à Herrera côté parisien.



21h47 - Fin de cette première période. Le Barça a ouvert le score par Messi sur penalty à la 27e, Paris a égalisé 5 minutes plus tard grâce à Mbappé.



45e - Les filets des buts de Ter Stegen a tremblé mais la tête de Icardi n'est en fait pas cadrée sur un corner de Mbappé. 8e tir parisien contre 7 en faveur du Barça. Une minute de temps additionnel.



43e - Idrissa Gueye commet une nouvelle faute sur Busquets alors qu'il est déjà averti. Ce sera le dernier avertissement verbal avant le rouge.



40e - Mbappé obtient un corner, frappé cette fois par Verratti. Ter Stegen en concède un deuxième. Le Barça va s'en sortir sur ce cup.



39e - Même Marquinhos s'essaie à la frappe de loin.



38e - Au tour de Kean d'obliger Ter Stegen à une nouvelle parade. On se rend coup pour coup en cette fin de première période.



37e - Frappe de Griezmann un peu trop croisée au terme du contre. Paris a encore eu chaud.



35e - Kurzawa pas loin du 2-1. Mbappé récupère devant la ligne de corner et trouve le latéral, qui voit sa frappe repoussée en corner par Ter Stegen.



32e - MBAPPÉ ÉGALISE. 1-1. Kurzawa centre en retrait et trouve Verratti, qui remet sur Mbappé de l'extérieur du gauche, tout en finesse. Le Français effectue un superbe enchaînement, enrhume Lenglet et conclut avec une frappe du gauche puissante dans le petit filet et sous la barre de Ter Stegen.



31e - Premier centre de Florenzi qui trouve Mbappé. Le Français tente la talonnade, c'est contré.



29e - Dembélé manque la balle de 2-0, Navas s'est bien couché sur cette frappe écrasée.



27e - BUT DE MESSI qui trompe Navas. 1-0 pour le Barça, presque contre le cours du jeu.



26e - Penalty en faveur du Barça. Kurzawa et Kimpembe sont au contact avec De Jong, qui s'écroule dans la surface. C'est Kurzawa qui heurte le pied du Hollandais sans le regarder. La VAR valide la décision de l'arbitre.



24e - Florenzi se jette dans les pieds de Alba et récupère la touche.



22e - Mbappé percute à gauche, centre mais ne trouve personne dans la surface. Dans la foulée, le Français obtient le coup franc excentré pour une faute de Dest. Paredes n'en profite pas.



20e - Faute de Gueye sur Pedri, carton jaune et bon coup franc à venir pour le Barça. Paris s'en sort grâce à un tacle de Verratti sur Griezmann dans la surface.



19e - Mbappé sert Icardi dans la surface, la frappe de l'Argentin, pas assez appuyée, est contrée in extremis.



17e - Simple avertissement verbal pour Kurzawa, coupable d'une faute sur De Jong.



16e - Les Parisiens parviennent encore à récupérer le ballon dans leur camp, par Kean, avant de progresser. Kurzawa n'obtient pas le corner mais Paris confirme sa bonne impression.



14e - Première frayeur pour le PSG, Pedri lance Griezmann, Navas repousse le danger.



12e - Kean percute dans la surface et obtient un corner en faveur du PSG. Il ne donne rien et est renvoyé par Griezmann.



10e - Centre de Alba directement derrière la cage de Navas.



9e - Le Barça ne se montre pas du tout dangereux pour le moment.



8e - Gueye tente de trouver Kean en profondeur, l'ancien joueur d'Everton est trop court.



7e - Kean reste au sol, le jeu est arrêté. L'Italien se relève.



6e - Dembélé tente la frappe après un décalage de De Jong, Kimpembe s'interpose.



4e - Gueye prend sa chance de loin, ce n'est pas cadré mais bien tenté.



3e - Excellent retour de Marquinhos dans les pieds de Messi.



2e - Il fait 11 degrés à Barcelone, où la pelouse est en parfait état.



1re - Verratti lance Mbappé dans la profondeur, le Français manque son contrôle alors que Ter Stegen était sorti. Première occasion franche pour le PSG.



1re minute - Mbappé tente d'entrée de déborder Dest mais glisse.



21h00 - C'est parti entre le Barça et le PSG.



20h59 - Ce sont les Parisiens qui vont donner le coup d'envoi.



20h56 - Entrée des deux équipes sur la pelouse du Camp Nou. Les Parisiens vont évoluer en blanc, les Barcelonais dans leurs couleurs traditionnelles bleu et rouge.



20h54 - Ce match se joue bien sûr à huis clos.



20h45 - L'échauffement est terminé, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires.



20h42 - Mbappé n'a marqué qu'un but en neuf matches à élimination directe avec le PSG, loin de ses débuts tonitruants avec Monaco : six buts en six matches.



20h38 - En cinq déplacements au Camp Nou en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain ne s'y est jamais imposé (deux nuls, trois défaites).



20h33 - Piqué est donc de retour après sa blessure au genou droit contractée le 21 novembre contre l'Atlético. Il partage la charnière avec Lenglet.



20h29 - Les deux équipes sont à l'échauffement sur la pelouse du Camp Nou.



20h26 - Retrouvez ici le programme complet de ces 8es de finale.



20h20 - Deux Parisiens seront suspendus au retour en cas de carton jaune : Verratti et Paredes. Aucun Barcelonais n'est sous cette menace.



20h14 - De son côté, le Barça a remporté ses cinq premiers matches de poule, notamment 2-0 chez la Juve, avant d'être puni par les Turinois de Ronaldo (0-3) lors de la 6e journée.



20h09 - Battu deux fois lors des trois premières journées de la phase de poules, par Manchester United et à Leipzig, le PSG a inversé la tendance en s'imposant 1-0 face aux Allemands puis 3-1 à Old Trafford avant de conclure face à Basaksehir (5-1).



19h59 - Kean a été préféré à Sarabia dans le 11 de départ parisien :



Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Paredes - Kean, Verratti, Mbappé - Icardi



19h57 - Piqué est finalement titulaire côté Barça, voici le 11 de départ :



Ter Stegen - Dest, Piqué, Lenglet, Alba - De Jong, Busquets, Pedri - Dembélé, Messi, Griezmann

19h55 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.