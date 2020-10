Équipe de France : 55% des Français pensent que Giroud détrônera Henry

publié le 10/10/2020 à 18:30

Kylian Mbappé est le joueur de l'équipe de France que les Françaises et les Français préfèrent, devant Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Olivier Giroud, N'Golo Kanté et Paul Pogba. 55% du grand public et 56% des amateurs de football estiment que Giroud battra le record de buts en Bleu de Thierry Henry.

La situation de Griezmann au FC Barcelone ne remet pas en cause sa place de titulaire en sélection nationale. La Ligue des Nations peinent à intéresser les téléspectateurs. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama.

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 7 et jeudi 8 octobre 2020 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 356 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. Mbappé devance Griezmann, Lloris, Giroud et Kanté

Il n’a que 21 ans, un âge auquel Zinédine Zidane n’avait pas encore connu sa première sélection, et pourtant, Kylian Mbappé est déjà le chouchou des Français. Invités à se prononcer sur leurs trois joueurs préférés de l’équipe de France, 52% des Français citent le jeune attaquant du PSG.

Juste derrière, on retrouve Antoine Griezmann. Cité dans le top 3 de 44% des Français, "Grizou" devance le capitaine et gardien Hugo Lloris (30%). Olivier Giroud, désormais deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus, arrive en 4e position (24%). On retrouve ensuite N’Golo Kanté (19%) et Paul Pogba (17%).

Benjamin Pavard, auteur du but le plus marquant de la Coupe du monde 2018, se hisse à la 7e place avec 15% des suffrages, devant Raphaël Varane (11%). Le jeune phénomène Edouardo Camavinga n’est cité que par 3% des Français. Mais il double son score chez les amateurs de football (6%). Ces derniers établissent le même trio de tête que l’ensemble de la population : Mbappé (57%), Griezmann (49%) et Lloris (34%).

Équipe de France : Mbappé devance Griezmann, Lloris, Giroud et Kanté Crédit : Odoxa pour RTL

2. Giroud va battre le record de buts de Henry

Il a fêté sa 100e sélection face à l'Ukraine (7-1) de belle manière en marquant ses 41e et 42e buts en Bleu, dont un magnifique enroulé du gauche en lucarne. Ces deux réalisations permettent à Olivier Giroud de dépasser la légende Michel Platini dans le classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus. Il peut désormais viser le record de Thierry Henry, plus qu’à neuf unités (51 buts).

Interrogés en bonne partie avant cette performance (du 7 au 8 octobre), les Français étaient déjà convaincus que l'avant-centre de 34 ans avait la capacité de battre ce record. Très peu de nos concitoyens et des amateurs de football en sont certains (10% et 16%) mais si on leur ajoute ceux qui estiment que c’est probable (45% et 40%), la majorité d’entre eux l’en croient capable.

Au total, 55% des Français et 56% des amateurs de football estiment qu’Olivier Giroud peut dépasser le record de Thierry Henry. Surtout, ils ne sont que 10% et 6% à affirmer qu’il n’y a aucune chance pour qu’il y parvienne. C’est déjà une performance. Cela souligne aussi, qu’après avoir souvent douté de lui, les Français sont désormais convaincus d’une chose : Olivier Giroud est capable de tout.

Équipe de France : Giroud va battre le record de buts de Henry Crédit : Odoxa pour RTL

3. La situation de Griezmann au Barça : pas un problème

Si sa première saison avec le FC Barcelone s'est avérée compliquée, Antoine Griezmann est toujours l’un des leaders des Bleus. Didier Deschamps lui accorde sa confiance et les Français également. Nos concitoyens vont même plus loin : 62% d’entre eux ainsi que 58% des amateurs de football affirment que sa situation en club ne remet pas en cause sa place de titulaire, à l'instar de son compère d’attaque, Olivier Giroud.

La situation de Griezmann au Barça n'est pas un problème Crédit : Odoxa pour RTL

4. Moins de 1 Français sur 4 suit la Ligue des Nations

Créée en 2018, la Ligue des Nations a pour objectif d’attirer davantage l’attention du public en lieu et place de matchs amicaux parfois insipides. Regroupant les équipes nationales européennes par niveau, elle propose régulièrement de grandes affiches. Mais le pari est encore loin d’être réussi, auprès du public français en tout cas.



À peine un Français sur quatre (24%) nous confie en effet suivre cette nouvelle compétition européenne. 57% ne s’y intéressent pas et 19% des nos concitoyens ne savent pas de quoi il s'agit. Alors même qu’elle est diffusée en clair et donc plus accessible que d’autres compétitions, la Ligue des nations est suivie par deux fois moins de Français que la Ligue 1 (45%) ou la Ligue des champions (46%).



Surtout, elle se situe à plus de 40 points de la Coupe du monde, suivie par les deux tiers des Français (66%) et à plus de 30 points de l’Euro, qui intéresse 56% de nos concitoyens. La Ligue des nations n’attire en réalité pour le moment que des amateurs de football (66%), même si 30% d’entre eux ne s’y intéressent pas.

Moins de 1 Français sur 4 suit la Ligue des Nations Crédit : Odoxa pour RTL