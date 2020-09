Mbappé va-t-il détroner Messi et devenir le joueur le mieux payé du monde ?

publié le 16/09/2020 à 07:10

Kylian Mbappé est en avance. En 2018, il devient à 19 ans le deuxième plus jeune joueur de l'Histoire à marquer lors d'une finale de Coupe du Monde, inscrivant le quatrième but de l'équipe de France face à la Croatie (4-2). Seul Pelé, à 17 ans, avait fait mieux. La même année, il est transféré au PSG contre 180 millions d'euros, en faisant le deuxième joueur le plus cher de l'histoire derrière Neymar (222 millions d'euros).

D'importantes opportunités financières accompagnent forcément cette progression fulgurante. L'attaquant de 21 ans est le deuxième joueur le mieux payé de la capitale, toujours derrière son coéquipier brésilien. Selon Forbes, le Parisien touche à peu près 23 millions d'euros par an de la part de son club. À cela s'ajouteraient environ 12 millions d'euros de revenus publicitaires, offrant une rémunération annuelle de 35 millions d'euros.

Une belle somme qui ne fait cependant pas de lui le joueur le mieux payé de la galaxie footballistique. Il reste très loin derrière Lionel Messi, qui a touché plus d'un milliard d'euros depuis le début de sa carrière, et Cristiano Ronaldo, et gagne plus de deux fois moins que Neymar, qui encaisse 80 millions d'euros annuellement.

Un changement d'ici 2022 ?

Mais, "la dynamique est prête à changer", dixit le magazine Forbes, qui souligne que Kylian Mbappé, à 21 ans, gagne déjà beaucoup plus que Messi et Ronaldo au même âge. Les performances du double meilleur buteur de Ligue 1 (en 2019 et 2020) lui ont valu des contrats de sponsoring avec l'équipementier Nike, l'horloger Hublot, et lui ont permis d'occuper seul la couverture du jeu Fifa 21.

On ne sait pas encore en quelle année Kylian Mbappé remportera un possible premier Ballon d'or, mais il pourrait affirmer sa domination sur le monde du football, au moins financièrement, d'ici 2022. Le contrat qui le lie au PSG prendra fin dans deux ans, et le natif de Bondy (Seine-Saint-Denis) devrait d'ici là profiter soit d'une prolongation avec augmentation de salaire, soit d'un transfert avec un contrat onéreux à la clé.