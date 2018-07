publié le 25/07/2018 à 16:52

Je crois bien que maintenant vous le connaissez. Benjamin Pavard a su se faire remarquer, surtout en bien, pendant le mondial en Russie cette année. Surtout lors du match de la France contre l'Argentine, disputé le 30 juin dernier.



Son but marqué à la 57e minute a été élu plus beau but de la Coupe du Monde 2018, a annoncé la FIFA mercredi 25 juillet. Ce sont des fans du monde entier qui ont voté, et c'est le jeune joueur français originaire de Maubeuge qui a hérité du prestigieux titre. "Le joueur de 22 ans a fait preuve d’une technique parfaite pour envoyer au fond des filets adverses un véritable missile de l'extérieur du pied", commente le site de la FIFA.

"Le ballon arrive et fait un rebond. Je ne me pose pas de question et j’essaie de me coucher pour ne pas qu’il s’envole au-dessus du but", confiait également Benjamin Pavard à FIFA.com après la rencontre.

Il faut dire que sa demi-volée avait surpris tout le monde alors que la France était menée 1-2 par Leo Messi et ses coéquipiers. Après cette réalisation, l'équipe de Didier Deschamps a su reprendre le dessus et finalement remporter le match 4 buts à 3, et ainsi se qualifier pour les quarts de finale.

Bravo @BenPavard28 !! ¿¿¿¿

Vous avez été des milliers à décider que sa demi-volée était le plus beau but de la Coupe du Monde la FIFA 2018 !



— Coupe du Monde ¿ (@fifaworldcup_fr) 25 juillet 2018