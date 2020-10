Équipe de France : pourquoi Giroud peut très bien battre le record de buts de Henry

publié le 08/10/2020 à 15:07

Une 100e sélection qui lui permet de se rapprocher de Didier Deschamps (103), Patrick Vieira (107), Zinédine Zidane (108), Hugo Lloris (116), Marcel Desailly (116), Thierry Henry (123) et Lilian Thuram (142), un brassard de capitaine porté pour la première fois et un doublé pour l'histoire. Olivier Giroud a vécu une soirée parfaite, mercredi 7 octobre au Stade de France face à l'Ukraine en amical (7-1).



Frappe du gauche pleine lucarne (24e) pour signer son 41e but en Bleu, tête plongeante dix minutes plus tard (34e) pour le 42e, qui lui permet de dépasser Michel Platini. Talent, opportunisme, deux facettes du grand barbu (1,93 m) depuis son arrivée chez les Bleus il y a quasiment neuf ans, en 2011, même si la première est beaucoup moins mise en avant.

"Il a toujours cette envie, cette volonté, ce caractère, a souligné le sélectionneur Didier Deschamps. Bravo à lui (...). Après, je ne vais pas lui faire de cadeau, à lui comme à d'autres. Il le sait bien. À lui de faire et de continuer comme ça". Continuer comme ça pour atteindre l'objectif ultime : détrôner le recordman de buts en Bleu, Thierry Henry, auteur de 51 réalisations (0,41 en moyenne par match) entre 1997 et 2010.

7 buts sur ses 10 dernières sélections

"Je suis optimiste pour me rapprocher le plus possible de lui, n'a pas caché l'avant-centre de Chelsea en conférence de presse d'après-match. Maintenant, on verra. C'est quand même... On parle de 9 buts". Mais cet objectif semble réalisable s'il conserve son rythme : sur ses 10 dernières sélections, Olivier Giroud a marqué 7 fois. Et sa moyenne est même supérieure à celle de Henry : 0,42 but par match.

À 34 ans, le natif de Chambéry sait aussi qu'il ne faut pas traîner en route, que l'Euro 2021 sera peut-être sa dernière compétition avec les Bleus. S'il est bien retenu par Deschamps, qui a lui a toujours maintenu sa confiance en dépit de fréquentes chutes de temps de jeu en club, c'est potentiellement sept matches qu'il pourrait disputer du 15 juin (Allemagne-France) au 11 juillet prochain (finale).

D'ici-là, les Bleus ont encore cinq rencontres à leur programme en 2020 (Portugal deux fois, Croatie et Suède en Ligue des Nations, Finlande en amical). Si la situation sanitaire le permet, il devrait y en avoir deux autres en mars 2021, et deux ou trois en mai et juin pour préparer l'Euro. Encore une fois, sur le papier, l'écart de 9 buts à combler n'est pas abyssal.

Il est obsédé par ce record Robert Pirès





Coéquipier de Thierry Henry en Bleu de 1997 à 2004, Robert Pirès (79 sélections, 14 buts) croit Giroud capable de le faire. "Il peut y aller et il doit rêver à cet objectif. Bien sûr qu'il est encore loin et que c'est difficile, parce que 'Titi' a mis quand même la barre assez haute. Mais j'ai confiance en lui. Il ne le dira pas, mais moi je vous le dis : il est obsédé par ce record".

"Ce n'est pas le plus talentueux niveau technique, mais il a autre chose que beaucoup n'ont pas, c'est cette force physique, c'est d'aller au combat, de ne pas avoir peur d'aller au duel", poursuit le consultant RTL (46 ans). "Il y a beaucoup d'abnégation dans ce qu'il met sur le terrain. C'est un guerrier et il fera tout pour aller détrôner notre ami Thierry Henry (...). Mentalement, il est très costaud".