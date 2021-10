Ligue des Nations : comment suivre France-Belgique et la finale

Toby Alderweireld et Antoine Griezmann à Saint-Pétersbourg le 10 juillet 2018

France, Belgique, Italie ou Espagne : qui succèdera au Portugal au palmarès de la Ligue des Nations ? Un peu plus de deux ans après le sacre des partenaires de Cristiano Ronaldo à domicile en juin 2019 face aux Pays-Bas en finale (1-0), la deuxième édition du tournoi final de la nouvelle compétition de l'UEFA a lieu en Italie du mercredi 6 au dimanche 10 octobre.

Quatre rencontres sont au programme avec les vainqueurs des quatre groupes de la phase initiale au casting. Le tirage au sort a accouché de deux remakes de demi-finales récentes en tournois majeurs pour commencer : Italie-Espagne à Milan, mercredi 6 octobre (20h45), trois mois après la victoire des futurs champions d'Europe italiens face à la Roja (1-1 après prolongation, 4 tirs au but à 2) ; France-Belgique le lendemain (20h45) à Turin, en écho à l'avant-dernier match des Bleus au Mondial 2018 (1-0).

Ces deux demi-finales sont proposées à la télévision par le groupe TF1, d'abord sur la chaîne de la TNT TFX, ensuite sur le canal principal pour l'équipe de France. Le groupe M6 sera lui à l'honneur dimanche 10 octobre avec le match pour la 3e place (15h) puis la finale (20h45). Entre la chaîne principale et W9, les arbitrages ne sont pas encore totalement arrêtés.

RTL est également mobilisée pour le rendez-vous. Philippe Sanfourche et Nicolas Georgereau sont en Italie pour commenter en direct France-Belgique, dans un RTL Foot diffusé de 20h40 à 23h et animé par Éric Silvestro, entouré de Xavier Domergue et Giovanni Castaldi. Vous pourrez aussi suivre cette affiche sur RTL.fr avec un live commenté.