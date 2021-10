Équipe de France : "C'est une très belle concurrence", confient Lucas et Théo Hernandez sur RTL

Il y avait eu Hervé et Patrick Revelli, alignés à deux reprises ensemble en sélection dans les années 1970. Pour la première fois, Lucas et Théo Hernandez ont été appelés ensemble en équipe de France à l'occasion du "Final 4" de la Ligue des nations, avec pour commencer une demi-finale face à la Belgique, jeudi 7 octobre (20h45) à Turin. Il y aura ensuite soit un match pour la 3e place, soit une finale face à l'Espagne ou l'Italie, dimanche 10 octobre.

Abandonnés par leur père alors qu'ils avaient respectivement 7 et 5 ans et demi, élevés par leur mère, Lucas et Théo vivent aujourd'hui un rêve éveillé. Ils se sont livrés au jeu de l'entretien croisé pour RTL et M6. "Notre histoire en commun, je pense que ça nous a soudé, et être ensemble réunis pour l'équipe de France, je pense que c'est la plus grande fierté pour nous et pour notre famille", explique d'abord l'aîné (25 ans depuis février).

"Quand la liste est sortie, ma mètre m'a appelée et elle pleurait, confie ensuite Théo (24 ans le 6 octobre). Mais c'est normal nan ? On a passé des moments difficiles quand on était petit, elle était là tout le temps... Voir deux frères en équipe de France, c'est normal qu'elle pleurait".

Le plus beau, si un jour ça arrive, c'est que les deux on puisse jouer ensemble Lucas Hernandez

Si Lucas évolue régulièrement en défense centrale avec le Bayern Munich, c'est au poste de latéral gauche qu'il a été sacré champion du monde avec les Bleus en 2018. Or, Théo évolue lui aussi à gauche de la défense avec l'AC Milan. Comment l'aîné vit-il cette concurrence potentielle ? "Ça fait partie du foot, et moi je serais là pour l'encourager, pour lui donner toutes mes forces depuis le banc", assure-t-il.

"C'est une très belle concurrence, développe encore le natif de Marseille : pouvoir voir ton frère avec toi, même si il va prendre ta place, ça reste un moment unique. Mais le plus beau, si un jour ça arrive, c'est que les deux on puisse jouer ensemble". Première face aux Belges avec Lucas Hernandez dans une défense à trois et Théo Hernandez en piston gauche du possible 3-4-3 de Didier Deschamps ?