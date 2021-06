Euro 2021 : le Portugal vient à bout de la Hongrie, Ronaldo dans l'histoire

Ronaldo et Danilo avec le Portugal à Budapest le 15 juin 2021

Elle fut longue, très longue à se dessiner, mais le Portugal tient la victoire (3-0) pour son entrée en lice dans cet Euro, face à l'adversaire supposé le plus faible du groupe F, la Hongrie. Sur leur pelouse de Budapest, devant un stade comble plus vu depuis de si longs mois, les Magyars ont résisté aux assauts lusitaniens durant 84 minutes, avant de rompre totalement face à Raphaël Guerreiro puis Cristiano Ronaldo.

Toujours présent à la pointe de l'attaque portugaise du haut de ses 36 ans, "CR7" a d'abord raté l'immanquable (43e) mais s'est montré présent dans le "money time" avec un penalty transformé pour le but du break (87e), avant de signer un doublé sur un geste de classe (92e).

Ses 10e et 11e but en cinq phases finales de championnat d'Europe lui permettent désormais de trôner seul au sommet du classement des buteurs de l'histoire de la compétition devant Michel Platini (neuf, en une seule édition).

Le Portugal remporte enfin un premier match

L'essentiel pour le Portugal restait de commencer par une victoire, pour la première fois en six tournois, surtout dans le "groupe de la mort" avec l'Allemagne et la France, les deux deniers champions du monde, qui s'affrontent à Munich (21h00). Après une longue résistance, et même une rébellion en seconde période, la Hongrie a craqué sur la fin, avec un brin de malchance.

En effet, le centre décisif de Rafa Silva est contré par Attila Szalai et la frappe victorieuse de Raphael Guerreiro est déviée par Willi Orban (84e). La Hongrie s'estalors effondrée. Szalai a fait tomber Rafa Silva pour offrir à Ronaldo son 10e but dans la compétition, puis le quintuple Ballon d'Or a crocheté Peter Gulasci pour améliorer déjà son tout nouveau record.

Pourtant, le Turinois semblait dans un jour sans, comme sur cet incroyable raté à 5 mètres de la ligne, où il a expédié au-dessus un ballon, une maladresse qui ne lui ressemble pas (43e). Nerveux, CR7 a même essayé d'obtenir un penalty plus tôt pour une main d'Attila Fiola (76e), mais l'excellent Cüneyt Cakir a dit non, décision confirmée par la VAR.

Place à l'Allemagne

Après quatre nuls et deux défaites d'entrée de tournoi, du Mondial 2010 (0-0 contre la Côte d'Ivoire) à celui en Russie (3-3 contre l'Espagne, avec un triplé de CR7), en passant par la Coupe des Confédérations (2-2 contre le Mexique), la Seleçao a enfin gagné son premier match. Elle est prête pour affronter l'Allemagne... qui l'avait battue d'entrée à l'Euro-2012 (1-0) et au Mondial-2014 (4-0).

La Hongrie, elle, a laissé passer sa chance et va devoir se reprendre contre la France, toujours à Budapest, les deux matches le 19 juin. La première période s'est jouée avec beaucoup plus de passion en tribunes, pleine pour la première fois depuis 15 mois de pandémie, que sur la pelouse, où le Portugal a dominé sans grande intensité.

Diogo Jota s'est retrouvé deux fois en bonne position, une fois lancé (5e), une fois en pivot (40e), mais il a buté sur Peter Gulasci à chaque coup. Moins fluides techniquement, mais batailleurs, les Hongrois se sont jetés sur les contres avec avidité, mais sans idées, à l'image de cette montée éclair de Roland Sallai... qui a fini par faire presque demi-tour (30e).

Puskas a tremblé de bonheur

Le plus beau geste magyar de la première période est un tacle très risqué de Willi Orban pour chiper le ballon dans les pieds de Bernardo Silva, d'un audacieux coup de talon (26e).

Mais au retour des vestiaires, les joueurs de l'Italien Marco Rossi se sont montrés beaucoup plus conquérants, faisant rugir la Ferenc-Puskas Arena, un vrai bonheur d'entendre ce bruit si longtemps étouffé par le Covid.



Puskas a tremblé de bonheur en croyant au but de Szabolcs Schön (80e), mais le joueur était hors jeu, sur une passe du joueur d'origine française Loïc Nego, un des buteurs héros du barrage victorieux contre l'Islande, entré à la place de Schäfer (65e). Invaincus depuis onze rencontre avant ce match, les Hongrois ont couru, faisant honneur au surnom de Puskas, le "Major Galopant", mais ils se sont inclinés devant la classe d'un des meilleurs joueurs des temps modernes. Au moins le stade a vibré...

Fiche technique :

Euro-2021 de football - 1er tour - Groupe F - 1re journée

A Budapest (Puskás Aréna) : Portugal bat Hongrie 3 à 0 (0-0 à la mi-temps)

Spectateurs : 67.000

Arbitre : Cüneyt Çakir (TUR)

Buts :

Portugal : Guerreiro (84), Cristiano Ronaldo (87 s.p., 90+2)

Avertissements :

Hongrie : Nego (80), Orban (86)

Portugal : Dias (38)

Possession de balle :

Hongrie : 34 %

Portugal : 66 %

Les équipes :

Hongrie : Gulacsi - Lovrencsics, Botka, Orban, Szalai, Fiola (Varga 88), Kleinheisler (Sigér 78) - Nagy (Varga 90+3), Schäfer (Nego 66) - Sallai (Schön 77), Szalai (cap)

Entraîneur : Marco Rossi

Portugal : Rui Patricio - Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro - Pereira, B. Fernandes (Moutinho 89) - Carvalho (Sanches 81) - B. Silva (Rafa Silva 71), Cristiano Ronaldo (cap), Jota (André Silva 81)

Entraîneur : Fernando Santos