Noël Le Graët n'a pas l'habitude de s'opposer aux choix de son sélectionneur. Si le président de la FFF n'a pas réclamé le retour de Karim Benzema en Équipe de France pendant ses 5 années d'absence en bleu, il se réjouit à présent du choix de Didier Deschamps de rappeler l'attaquant en sélection.

"Quand on voit ce qu'il faisait au Real (Madrid, ndlr), c'était impossible de ne pas le prendre", a assuré Noel Le Graët au micro de RTL. Particulièrement élogieux, le patron du football français a même souligné que Karim Benzema "s'est révélé davantage, en prenant en main ses responsabilités dans cette équipe" une fois le départ de son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo. Le Portugais a quitté Madrid en 2018 pour signer avec la Juventus de Turin, et a effectivement laissé les clés de l'attaque du Real au Français.

Le président de la FFF a par ailleurs décrit un joueur "changé", "très mûr, très courtois" et "vraiment bien dans sa peau", et en bons termes avec son sélectionneur, Didier Deschamps. Interrogé par RMC, Noel Le Graët assurait, en 2019, que "l'aventure" de Karim Benzema en Équipe de France était "terminée", alors qu'il reconnaissait pourtant qu'il s'agissait d'un des "meilleurs joueurs à son poste". Deux ans plus tard, les portes de la sélection lui sont de nouveau ouvertes.