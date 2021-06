Euro 2021 : mettre un genou à terre, "je l'aurais fait", confie Frank Leboeuf

Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe posent leur genou à terre, avant leur match face au Pays de Galles, le 2 juin 2021

"2-1" pour les Français, c'est le pronostic de Franck Leboeuf pour le premier match de la France à l'Euro contre l'Allemagne ce mardi 15 juin à 21h. Champion du monde 1998 et d'Europe en 2000, l'ancien coéquipier de Zinedine Zidane a réagit à la petite polémique concernant le fait de poser un genou à terre en début de match pour protester contre le racisme, ce que les Bleus s'apprêtent à faire avant leur entrée en lice.

"Je l'aurais fait pour montrer ma solidarité. Je ne comprends pas pourquoi certains ne veulent plus le faire. Oui, nous, Blancs, sommes privilégiés, et il faut que ça s'arrête. La symbolique est forte, et donc peut-être que ça nous met tous sur le même pied d'égalité."

L'ancien champion du monde s'est aussi exprimé sur le match de ce mardi soir entre la France et l'Allemagne : "Sur le papier, les Français sont définitivement les plus forts, sur toutes les lignes", a assuré Franck Leboeuf tout en assurant que le football est un sport fait d'incertitudes.

Il a aussi tenu à rappeler que l'équipe de France ne gagnerait pas sans un sens du collectif fort : "Ce qui me rend fou c'est l'individualisation avec le Ballon d'or. Il faut arrêter d'individualiser ce sport. Les enfants doivent comprendre que le football se joue à 11."