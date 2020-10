publié le 01/10/2020 à 13:30

Après un match amical face à l'Ukraine au Stade de France, mercredi 7 octobre (21h10), les champions du monde se frotteront au Portugal, toujours à Saint-Denis mais dans le cadre de la Ligue des Nations, dimanche 11 octobre (20h45). Ils retrouveront ensuite la Croatie, mercredi 14 octobre (20h45) à Zagreb.

14h05 - La liste comprend 24 joueurs :



Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marseille)

Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Dayot Upamecano (RB Leipzig), Raphaël Varane (Real Madrid)

Milieux : Eduardo Camavinga (Rennes), N'Golo Kanté (Chelsea), Steven Nzonzi (Rennes), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Corentin Tolisso (Bayern Munich)

Attaquants : Houssem Aouar (Lyon), Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern Munich), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (PSG)



24 joueurs



14h03 - Voilà le sélectionneur.



14h02 - Didier Deschamps n'est pas encore arrivé dans l'auditorium de Clairefontaine.



13h54 - En marquant son 40e but but en Bleu sur penalty face à la Croatie, Olivier Giroud s'est un peu plus rapproché de Michel Platini (41) et de Thierry Henry (51).



13h49 - Après deux journées dans le groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des Nations, le Portugal et la France comptent 6 points, la Suède et la Croatie 0. Les Lusitaniens ont une différence de buts de +5, les Bleus de +3.



13h45 - Depuis sa défaite en Turquie (2-0) le 8 juin 2019, l'équipe de France a enregistré 8 succès et 1 nul, encore face aux Turcs, le 14 octobre 2019.



13h41 - L'autre gros rendez-vous de la journée concerne la Ligue des champions, avec le tirage au sort de la phase de groupes à partir de 17h.



13h37 - En Suède (0-1) et face à la Croatie (4-2) en septembre, les Bleus ont évolué en 3-5-2 avec les équipes suivantes :

Suède-France : Lloris (cap) - Upamecano, Varane, Kimpembe - Dubois (Mendy 88), Kanté, Griezmann, Rabiot, Digne - Giroud (N'Zonzi 90+2), Kylian Mbappé (Martial 77)

France-Croatie : Lloris (cap) - Upamecano, Lenglet, Hernández - Sissoko, Kanté (Camavinga 63), Griezmann (Fekir 78), N'Zonzi, Mendy - Martial, Ben Yedder (Giroud 63)

13h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.