Olivier Giroud : "Dieu est toujours auprès de moi et ça me rassure"

publié le 09/09/2020 à 19:01

Il a marqué mardi 8 septembre avec les Bleus son 40e but en équipe de France, et à 34 ans il fait les beaux jours de la sélection et de son club de Chelsea. Désormais il est aussi l’auteur d’un livre, Toujours y croire, publié chez Plon. Invité de RTL Soir ce mercredi 9 septembre, l’attaquant fétiche de Didier Deschamps a indiqué que l’écriture d’une biographie sur sa vie était une idée qu’il avait en tête depuis un petit moment.

S’il avait comme projet d’attendre la fin de sa carrière, l’occasion s’est présentée avant et il en est "très content". "Je voulais laisser une trace, un héritage pour mes enfants", explique Olivier Giroud, tout en assurant avoir "encore de belles années" devant lui sur les terrains de football. Dans son livre, le champion de France 2012 indique vouloir parler "à ceux qui doutent, qui désespèrent ou abandonnent".

Une foi en Dieu pour traverser les mauvaises passes

Des mots qui sonnent de la part d’un joueur qui a souvent dû aller outre les préjugés pour s’imposer durant sa carrière. "La vie est faite de hauts et de bas (…) On n’est pas des robots. Il faut rebondir le plus vite possible quand il y a des périodes délicates. Je parle aussi de ma foi, qui m’aide beaucoup", confie Olivier Giroud. On apprend ainsi qu’il a été un enfant non "planifié", il ne l’a su qu’à l’adolescence car il n’a "jamais manqué d’amour".

Contesté par le public français, Olivier Giroud a toujours gardé le cap et la confiance du sélectionneur. Avec sa croyance en Dieu qui l’aide à traverser les tempête. Une foi qu’il revendique. "Cette foi m’a été transmise par ma maman, qui nous a éduqués dans le culte chrétien évangélique", raconte l’international champion du monde.

"Ça a été un processus assez long, j’ai eu différentes étapes mais aujourd’hui j’ai vraiment soif d’en connaître encore plus sur la vie de Jésus", confie-t-il. "Il est toujours auprès de moi et ça me rassure", ajoute Olivier Giroud, dont la biographie sort demain.