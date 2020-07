publié le 17/07/2020 à 19:50

Il est l'un des meilleurs joueurs et des meilleurs entraîneurs au monde, il ne manque plus à Zinédine Zidane qu'un poste de sélectionneur pour compléter son CV. Il pourrait bien le devenir un jour pour l'équipe de France, c'est en tout cas l'un de ses objectifs.

"Il a une chance et surtout c'est ce qu'il veut", assure Mathias Valton, qui connait bien l'ancien ballon d'Or. "Quand il était avec la réserve du Real Madrid, il me disait qu'il voulait d'abord entraîner le Real Madrid et après son seul objectif était de devenir sélectionneur de l'Équipe de France" rajoute-t-il.

Zinédine Zidane est quelqu'un "qui veut rendre la pareille". L'ancien numéro 10 des Bleus, vainqueur du Mondial 1998 et de l'Euro 2000 " a été très heureux et comblé" lorsqu'il jouait pour les Bleus, explique Mathias Valton.

Pour l'instant, l'entraîneur du Real Madrid n'évoque pas publiquement ce désir. Il est toujours en contrat avec son club, avec lequel il est "la personne la plus heureuse" selon lui. En effet le club madrilène a été sacré champion d'Espagne jeudi 16 juillet.