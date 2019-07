publié le 01/07/2019 à 18:02

Les Bleues rêvaient de se rendre à Lyon pour participer à la finale de "leur" Coupe du Monde, la première organisée en France. Le grand public, qui s'est massivement pris au jeu, aurait lui aussi aimé revivre l'euphorie de l'été 2018 avec les garçons et, peut-être, parader tout de bleu-blanc-rouge vêtu des Champs-Élysées jusqu'aux plus petites places de France.

Battue (2-1) par une équipe américaine poussée dans ses retranchements mais plus réaliste dans les deux surfaces, l'équipe de France féminine de football attendra au moins quatre ans de plus avant de monter sur le toit du monde. D'ici à 2023 (le pays hôte sera désigné en mars 2020), les filles de Corinne Diacre, confirmée dans ses fonctions, disputeront probablement l'Euro 2021 en Angleterre mais pas les Jeux Olympiques 2020 au Japon.

En attendant de revoir Amandine Henry (29 ans), Wendie Renard (28 ans) et compagnie, ce Mondial 2019 se poursuit mardi 2 et mercredi 3 juillet (21h) avec les demi-finales à Décines-Charpieu, dans la périphérie de Lyon. C'est également là qu'il s'y achèvera dimanche 7 juillet (17h) avec la grande finale. Celle pour la 3e place aura, elle, lieu à Nice. Voici quatre bonnes raisons de ne pas manquer cet épilogue, au terme d'un mois de compétition.

1. Pays-Bas - Suède : pour qui la demi-finale surprise ?

Angleterre - États-Unis d'un côté, Pays-Bas - Suède de l'autre : la première demi-finale était totalement envisageable en début de tournoi, la seconde pas vraiment. Les Néerlandaises, tombeuses des Canadiennes en poules, des Japonaises en 8es et des Italiennes en quarts, surfent sur leur titre de Championnes d'Europe à domicile en 2017. C'est seulement leur deuxième participation à la phase finale d'un Mondial (8e de finale en 2015).



Les Suédoises les ont toutes disputées depuis 1991 et sont montées à trois reprises sur le podium (2es en 2003, 3es en 1991 et 2011) mais restaient sur un 8e en 2015. Devancées par le "Team USA" dans leur groupe, elles ont marqué les esprits en sortant les Canadiennes en 8es (1-0) et surtout les Allemandes avec la manière en quarts (2-1). Ces deux rencontres à élimination directe ont marqué le réveil de la star Stina Blackstenius.

2. Les États-Unis hors du podium pour la 1re fois ?

Victoire en 1991, 1999 et 2015, finale en 2011, 3e place en 1995, 2003 et 2007 : chez les femmes, les États-Unis sont les reines rarement contestées du ballon rond. En sept participations, elles n'ont donc jamais raté le podium. Peuvent-elles cette année terminer à la 4e place ? Oui.

D'abord, les partenaires de Megan Rapinoe, Alex Morgan ou Carli Loyd vont probablement devoir proposer autre chose que face à l'Espagne et la France contre une Angleterre en pleine confiance. Les joueuses de Phil Neville ont remporté leur quart et leur 8e sur le score de 3-0, face à la Norvège et au Cameroun ; elles n'ont pris qu'un but, en tout début de tournoi contre l'Écosse.

Avec les Allemandes, les Anglaises paraissaient les plus redoutables adversaires pour les Américaines début juin. Avec leur buteuse Ellen White, l'exploit semble dans leurs cordes. Si tel est le cas, les États-Unis devront digérer l'échec lors de la petite finale. Jamais simple, même si elles y sont parvenues trois fois par le passé.

3. Une cinquième nation sacrée ?

États-Unis (trois fois donc), Norvège, Allemagne (deux fois) et Japon : quatre nations ont inscrit leur nom au palmarès de la Coupe du Monde féminine en sept éditions. Chez les messieurs, huit pays ont été sacrés en 22 éditions : Brésil (cinq fois), Allemagne (quatre), Italie (quatre), Argentine (deux), France (deux), Uruguay (deux), Angleterre (une) et espagne (une).



Si l'Angleterre écarte les USA en demie, il y aura cette année un cinquième lauréat puisque ni la Suède (battue par l'Allemagne en 2003) ni les Pays-Bas ne figurent donc parmi les heureux prétendants. Comme les Hollandaises, les Anglaises n'ont d'ailleurs jamais atteint la finale (3es il y a quatre ans au Canada).



Rappelons que la France a terminé au mieux 4e, en 2011. Chine et Brésil ont disputé mais perdu une finale. Le cercle fermé va-t-il s'ouvrir ?

4. Qui terminera meilleure buteuse ?

Avec cinq réalisations, quatre joueuses se partagent la tête du classement des buteuses de cette Coupe du Monde 2019 à l'issue des 48 premières rencontres sur 52 : les Américaines Alex Morgan et Megan Rapinoe, l'Anglaise Elle White et l'Australienne Sam Kerr. Cette dernière est toutefois éliminée depuis les 8es de finale.





Les deux joueuses à quatre buts sont elles aussi hors concours : Wendie Renard et la Brésilienne Cristiane. Une autre américaine peut pourquoi pas coiffer tout le monde au poteau en deux matchs : Carli Lloyd, actuellement à trois buts. Attention aussi à la Suédoise Stina Blackstenius (deux buts)



Il y a quatre ans au Canada, le titre de meilleure buteuse était conjointement revenu à Carli Lloyd et à l'Allemande Célia Sasic (six buts chacune). Sur une édition, le record appartient à l'Américaine Michelle Akers : 10 réalisations lors de la première édition en 1991. Cette année, 137 buts ont été marqués, soit 2,85 en moyenne par match. En 2015, le compteur s'était arrêté à 146.