publié le 01/06/2019 à 19:00

Une absence forcément remarquée. Alors que l'équipe de France disputait son dernier match de préparation contre la Chine, avant le début de la Coupe du Monde 2019 disputée en France, l'absence d'Amandine Henry, bloquée au dos, a forcément attisé la curiosité de certains.



Malgré tout, à six jours du début de la compétition, l'ensemble des ses coéquipières ont balayé les inquiétudes d'un revers de main. "Je l'ai vue ce matin, ça va beaucoup mieux qu'hier. Le staff médical fait tout pour qu'elle soit prête. Elle marche bien. Elle sera prête pour la semaine prochaine, j'en suis sûre", a ainsi confié la gardienne Solène Durand.

Vantant également le banc des Bleues, la gardienne de Guingamp poursuit : "Il n'y a que vous, les médias, qui vous inquiétez. Nous, pas du tout. Les filles connaissent leur corps, elles sortent d'une longue saison mais on n'est pas inquiètes".

Même son de cloche du côté de sa coéquipière Aïssatou Tounkara, pour qui Amandine Henry "se porte très bien". "Les Lyonnaises ont fini plus tard que les autres mais, avec le staff médical et la préparation physique, elles ont su gérer les choses. Elles s'adaptent, on est toutes à peu près au même niveau de forme", conclut la joueuse de l'Atlético de Madrid.

À 29 ans, Amandine Henry (83 sélections) est une pièce essentielle des Bleues, dont elle est l'habituelle capitaine.



De plus, Eugénie Le Sommer et Amel Majri sont également convalescentes. Toutes trois sont des cadres et toutes trois jouent à l'Olympique Lyonnais, qui a remporté sa sixième Ligue des champions au terme d'une saison éreintante. "Ce sont des battantes, qui veulent remporter le titre. Elles seront prêtes, assure Solène Durand. Elles seront là avec nous pendant toute la compétition. Je ne suis pas médecin pour savoir comment elles seront, mais peu importe qui sera là, elles feront le travail".



L'équipe de France débute sa Coupe du monde le 7 juin, face à la Corée du Sud au Parc des Princes, avant d'affronter la Norvège à Nice puis le Nigeria à Rennes. Les Bleues n'ont jamais fait mieux qu'une demi-finale en 2011.