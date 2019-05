Coupe du Monde féminine 2019 : découvrez la photo officielle des Bleues

publié le 23/05/2019 à 16:49

Tout vient à point à qui sait attendre. Initialement prévue dans la matinée de mercredi matin mais repoussée en raison d'un contrôle antidopage inopiné, la photo officielle de l'équipe de France féminine avant la Coupe du monde dans l'Hexagone (7 juin-7 juillet) a été prise ce jeudi 23 mai à Clairefontaine.



La sélectionneuse Corinne Diacre s'est installée au centre de la photo au premier rang, assise entre sa capitaine et milieu de terrain Amandine Henry et sa vice-capitaine et attaquante Eugénie Le Sommer. Derrière elle, on retrouve ses trois adjoints Gilles Fouache, Philippe Joly et Anthony Grech-Angelini tandis que les trois gardiennes, en maillot jaune, sont situées au centre du dernier rang.

Les 23 joueuses sélectionnées pour disputer la Coupe du Monde débuteront la compétition face à la Corée du Sud le vendredi 7 juin au Parc des Princes avant d'affronter la Norvège le mercredi 12 juin puis le Nigeria le lundi 17 juin.