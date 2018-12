VIDÉO - Eugénie Le Sommer enfile la tenue de coach pour les plus jeunes

et Léa Stassinet

publié le 28/12/2018 à 21:21

Parmi ces jeunes filles se cache peut-être une future grande professionnelle du football français. Elles auront en tout cas été à bonne école puisque pendant quelques jours, elles ont pu bénéficier des conseils de l'attaquante française Eugénie Le Sommer, qui organisait un stage à Caudan, en Bretagne, en cette fin d'année.



Celle qui évolue aujourd'hui au sein de l'OL a elle-même validé les inscriptions, donné les maillots avant de transmettre sa passion à un groupe de jeunes filles âgées de 9 à 16 ans. Au menu, un peu de physique et beaucoup de technique, puis une série de matches.

Pour toutes les participantes, jouer avec l'attaquante de l'équipe de France, c'est un rêve qui se réalise. "C'est entre guillemets une star, une grande joueuse", confie l'une d'elle. "J'aimerais être comme elle", ajoute une autre footballeuse en herbe. "Quand j'avais leur âge, il n'y avait pas ça", explique Eugénie Le Sommer. "Je sais que j'aurais rêvé de le faire plus jeune et je me dis que c'est l'occasion de leur donner ça", poursuit la Bretonne, qui met tout en oeuvre pour promouvoir le football féminin.