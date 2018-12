publié le 05/12/2018 à 17:31

Toutes les pièces du puzzle sont réunies, ne reste plus qu'à les positionner. Sept jours après la qualification de la Nouvelle-Zélande, 24e et dernière nation représentée, le tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde féminine 2019 de football doit avoir lieu samedi 8 décembre à 18h, à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt.



Cette 8e édition du Mondial dames, qui a lieu tous les quatre ans (comme celui des messieurs) depuis 1991, se déroulera en France, du 7 juin au 7 juillet 2019. L'Hexagone a été préféré à la Corée du Sud le 19 mars 2015, après que l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud ont déclaré forfait.

Neuf stades ont été retenus : le Parc des Princes (Paris), où se joueront le match d'ouverture, le Groupama Stadium de Lyon, théâtre des demi-finales et de la finale, l'Allianz Riviera de Nice, La Mosson à Montpellier, le stade du Hainault à Valenciennes, le stade Océane du Havre, le Roazhon Park de Rennes, le stade Auguste-Delaune de Reims et le stade des Alpes de Grenoble.

1. Participants

En tant que pays hôte, la France était qualifiée d'office. Sur le terrain, c'est la Chine qui a été la première a obtenir son ticket, suivie par la Thaïlande, le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, le Brésil, le Chili, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Écosse, la Norvège, la Suède, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la Jamaïque, les Pays-Bas, l'Argentine, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Cameroun, et donc la Nouvelle-Zélande.



Les Chiliennes, les Écossaises, les Jamaïcaines et les Sud-Africaines disputeront leur première phase finale ; les Brésiliennes, les Norvégiennes, les Suédoises, les Allemandes, les Américaines et les Nigerianes n'en ont raté aucune. Pour les Françaises, ce sera la quatrième après 2003 (élimination au 1er tour), 2011 (4es) et 2015 (élimination en quart de finale).



Il y a quatre ans, au Canada, les États-Unis avaient battu le Japon 5-2 en finale et ainsi décroché leur troisième sacre après 1991 en Chine et 1999 à domicile. Les trois autres nations titrées sont la Norvège en 1995 en Suède, l'Allemagne en 2003 aux USA et 2007 en Chine, le Japon en 2011 en Allemagne.

2. Réglement

Samedi 8 décembre, les 24 participants vont être répartis dans six groupes de quatre. La France figurera dans le A et évitera à coup sûr les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada et l'Australie, les autres têtes de série. Les Bleus connaissent déjà les dates de leurs trois matches : vendredi 7 juin (21h) au Parc des Princes, mercredi 12 juin (21h) à Nice et lundi 17 juin (21h) à Rennes.



Pour le tirage au sort, figurent dans le chapeau 2 le Japon, le Brésil, les Pays-Bas, la Suède, l'Espagne et la Norvège, dans le 3 la Corée du Sud, la Chine, l'Italie, l'Écosse, la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande, dans le 4 l'Argentine, le Nigeria, le Chili, la Jamaïque, le Cameroun et l'Afrique du Sud.



Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les 8es de finale (22-25 juin), ainsi que les quatre meilleurs équipes (sur six) classées 3es. Les quarts sont programmés les 27, 28 et 29 juin, les demies les 2 et 3 juillet, le match pour la 3e place le 6 juillet et la finale le dimanche 7 à 17h.

3. Diffusion télé et billetterie

Au total, 52 rencontres seront à suivre. 25, dont celles de l'équipe de France, seront co-diffusées sur TF1 et Canal+, les 27 autres uniquement sur la chaîne cryptée. Pour la billetterie, rendez-vous sur le site officiel en cliquant ici. La gamme de prix commence à 25 euros. Comptez de 50 à 194 euros pour le "pack champions" qui propose les demi-finales et la finale à Lyon.